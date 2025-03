Rejtélyes, zöld fényű UFO-t kaptak lencsevégre, sok a szemtanú

Több mint ötven éve egy titokzatos zöldes fény okozott UFO-riadalmat Hullnál. A szokatlan jelenség 1971 szeptemberében több helyszínről is érkezett bejelentések szerint egy "zöldes-fehér ovális tárgy" formájában jelent meg az északi égen, amelyet a rendőrség is értetlenül figyelt.

Több mint ötvan éve egy titokzatos zöldes fény okozott UFO-riadalmat!

A Hull Daily Mail számos beszámolót kapott a különböző helyszínekről, többek között Hullból, North Cave-ból és Beverley-ből. Egy szemtanú azt állította, hogy a furcsa objektum követte a 35-ös buszt Bransholmeból Hull felé. Elmondása szerint "a tárgy mindig megállt, amikor a busz utasokat vett fel, mintha követné az útvonalát". A Bransholme és Noddle Hill Way környékén többen is álltak az utcán és ámulva figyelték a fényszerű jelenséget - írja a Hull Daily Mail.

Ezzel egy időben a Withernsea rendőrség is kapott egy üzenetet a Spurn parti őrségtől, amely szerint az RAF Manby egyik repülőgépe szintén észlelte a nagy zöldes tárgyat Patrington közelében. A fény lassan a tenger felé mozgott, majd eltűnt. A szemtanúk szerint a jelenség a Hold méretével vetekedett. Glasgowban is hasonló észlelést jelentettek, ahol egy "fényes objektum nyugat felé haladt", valamint Dél-Angliában is érkeztek beszámolók.

A misztikusnak tűnő eseményre azonban hamarosan magyarázat született. Egy helikopter legénysége gyakorlórepülésen volt az adott időpontban, és amikor meglátták a különös fényt, elhatározták, hogy utánarepülnek. A jelenség azonban nem tűnt el hirtelen, és nem sugárzott titokzatos sugarakat, hanem egyszerűen egy természetes jelenség volt: a Hold fényének visszatükröződése porral telt ködképződményeken.

Az ufóhívők számára ez persze csak egy fedősztorinak hangzott, ahogyan a 'Men in Black' filmekben is gyakran "időjárási léggömböl visszaverődő fénysugárnak" állítják be az UFO-jelenségeket. Az ilyen és ehhez hasonló optikai illúziók azonban nem ritkák...