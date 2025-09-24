Így lett a fehér kendő a béke örök jelképe – Egy nap az emlékezés és a remény jegyében

Szeptember 24-én, egyes források szerint a hónap utolsó vasárnapjának jeles napján a világ számos pontján előkerülnek a fehér kendők. Ezek a gyengéd, de határozott szimbólumok egyszerre emlékeztetnek a múlt sebeit hordozó veszteségekre, és hirdetik a béke iránti változatlan vágyat. Bár a fehér kendő napja ma már minden kontinensen ismert, gyökerei egy történelmileg is küzdelmekkel teli kis országba, Georgiába nyúlnak vissza.

A georgiai megmozdulás után a fehér kendő mára a béke szimbóluma lett.

Fotó: OlegD

A fehér kendő jelképének születése: a nők harca a háború ellen

1993 szeptemberében, a georgiai polgárháború legsötétebb hónapjaiban, egy bátor filmrendezőnő, Keti Dolidze, felhívással fordult a nők ezreihez:

Vonuljatok utcára fehér kendőben, jelezzétek vele a harcok beszüntetését!”

A kezdeményezés egyszerű, mégis rendkívül látványos volt: a fehér textil nemcsak a fegyverszünet szimbóluma lett, hanem a háborúellenesség és a megbékélés üzenetének hordozója is. Az asszonyok odadobták kendőiket a harcoló férfiak közé, jelezve, hogy elég volt a vérontásból, ideje a békének. A tiltakozás gyorsan átlépte az országhatárokat is, és 1994-ben már Magyarországon is lobogtatták a fehér kendőt az utcákon.

Magyar vonatkozás: emlékezés és megbékélés

Hazánkban a fehér kendő napja nemcsak a georgiai mozgalomra emlékeztet, hanem a második világháború utáni tragikus eseményekre is, amikor több ezer magyar állampolgárt internáltak, telepítettek ki vagy hurcoltak el politikai és etnikai okok miatt. Családok szakadtak szét, generációk éltek át fájdalmas veszteségeket.

1993-ban Keti Dolidze felhívására nők ezrei protestáltak Georgiában a békéért fehér kendőikkel.

Fotó: Zoran Milosavljevic / Shutterstock

A fehér kendő szimbóluma így kettős jelentést hordoz Magyarországon: a háborúellenesség és a megbékélés szimbólumát, valamint az elhurcoltak, kitelepítettek, internáltak emlékét egyaránt.

Egy apró textildarab – legyen az kendő vagy szalag – összeköti a múltat a jelennel, és arra emlékeztet, hogy a békéért folytatott küzdelem minden korban közös feladat.

A háborúk árnyékában

Minthogy a világban továbbra is konfliktusok dúlnak – legyen szó Ukrajnáról, vagy éppen a Közel-Keletről –, a fehér kendő napja manapság még aktuálisabbá válik.