Így lett a fehér kendő a béke örök jelképe – Egy nap az emlékezés és a remény jegyében

világnap
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 08:45
békeháborúellenesség
A világ számos pontján egyre több ember áll ki a békéért, emlékezve a háborúk okozta fájdalmakra. Szeptember 24-én a fehér kendő üzenete szólal meg az utcákon, jelezve a harcok beszüntetésének és a megbékélésnek a szükségességét.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Szeptember 24-én, egyes források szerint a hónap utolsó vasárnapjának jeles napján a világ számos pontján előkerülnek a fehér kendők. Ezek a gyengéd, de határozott szimbólumok egyszerre emlékeztetnek a múlt sebeit hordozó veszteségekre, és hirdetik a béke iránti változatlan vágyat. Bár a fehér kendő napja ma már minden kontinensen ismert, gyökerei egy történelmileg is küzdelmekkel teli kis országba, Georgiába nyúlnak vissza.

fehér kendős nők imádkoznak
A georgiai megmozdulás után a fehér kendő mára a béke szimbóluma lett.
Fotó: OlegD

A fehér kendő jelképének születése: a nők harca a háború ellen

1993 szeptemberében, a georgiai polgárháború legsötétebb hónapjaiban, egy bátor filmrendezőnő, Keti Dolidze, felhívással fordult a nők ezreihez: 

Vonuljatok utcára fehér kendőben, jelezzétek vele a harcok beszüntetését!”

A kezdeményezés egyszerű, mégis rendkívül látványos volt: a fehér textil nemcsak a fegyverszünet szimbóluma lett, hanem a háborúellenesség és a megbékélés üzenetének hordozója is. Az asszonyok odadobták kendőiket a harcoló férfiak közé, jelezve, hogy elég volt a vérontásból, ideje a békének. A tiltakozás gyorsan átlépte az országhatárokat is, és 1994-ben már Magyarországon is lobogtatták a fehér kendőt az utcákon.

Magyar vonatkozás: emlékezés és megbékélés

Hazánkban a fehér kendő napja nemcsak a georgiai mozgalomra emlékeztet, hanem a második világháború utáni tragikus eseményekre is, amikor több ezer magyar állampolgárt internáltak, telepítettek ki vagy hurcoltak el politikai és etnikai okok miatt. Családok szakadtak szét, generációk éltek át fájdalmas veszteségeket.

1993-ban Keti Dolidze felhívására nők ezrei protestáltak Georgiában a békéért fehér kendőikkel.
Fotó: Zoran Milosavljevic /  Shutterstock 

A fehér kendő szimbóluma így kettős jelentést hordoz Magyarországon: a háborúellenesség és a megbékélés szimbólumát, valamint az elhurcoltak, kitelepítettek, internáltak emlékét egyaránt.

 Egy apró textildarab – legyen az kendő vagy szalag – összeköti a múltat a jelennel, és arra emlékeztet, hogy a békéért folytatott küzdelem minden korban közös feladat.

A háborúk árnyékában

Minthogy a világban továbbra is konfliktusok dúlnak – legyen szó Ukrajnáról, vagy éppen a Közel-Keletről –, a fehér kendő napja manapság még aktuálisabbá válik.

Nem pusztán történelmi emléknap, hanem felhívás: a békéért sosem lehet eléggé küzdeni. A háborúk okozta sebek lassan gyógyulnak, de minden apró gesztus, minden fehér színű textil az utcákon erős üzenet: a világ polgárai nem feledkeznek meg az emberi élet értékéről. Emlékeztet minket arra, hogy a fegyverek csöndje és a tárgyalások szavai gyakran többet érnek, mint a legmerészebb összecsapások.

fehér kendős idős asszony
A fehér kendőnek Magyarországok kettős jelentése van: a béke mellet az internáltakra is emlékezünk.
Fotó: OlegD /  Shutterstock 

Egy nap, amely összeköti az embereket

A fehér kendő napja nemcsak múltidézés, hanem aktív részvétel is. Bárki csatlakozhat: egy fehér kendő a hajban, a vállon vagy az utcán lobogtatva kifejezheti szolidaritását a békéért.

Mára a fehér kendő az ősi grúz szokásból világméretű jelképpé vált: már nem csupán nők, hanem férfiak is használják, így a hagyomány és az üzenet mindannyiunkhoz szól. Ez a nap minden évben lehetőséget ad arra, hogy megálljunk, visszatekintsünk a múlt tragédiáira, és tekintetünket a béke felé emeljük.

Ahogy a fehér kendő egyszerűsége elbűvölte a világot, úgy a béke iránti vágyunk sem megy ki a divatból. Az emléknap üzenete egyetemes: a háborúk sosem lehetnek megoldásai a konfliktusoknak, a békéért folytatott erőfeszítés pedig közös felelősségünk. Szeptember utolsó vasárnapján, amikor a fehér kendők újra felbukkannak az utcákon, ne csak emlékezzünk, hanem cselekedjünk is – a békéért, amely minden nemzedék számára érték és remény.

