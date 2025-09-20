Tényleg a víz mélyén rejtőzik Attila sírja? Egy több ezer éves titokra derülhet fény

Kevés olyan mitikus szereplője van a világtörténelemnek, mint Attila, a hunok fejedelme. Élete és különösen végső nyughelye évszázadokon át foglalkoztatta a közvéleményt, legendás temetéséről számtalan monda szól, amelyek közül a legismertebb szerint három koporsóba helyezték, és egy folyót is eltereltek, hogy teljes titokban nyugodhasson. Cikkükben Attila sírja nyomába eredtünk.

Bizonyos feltételezések szerint a hun király a rengeteg alkoholtól kialakuló májzsugor miatt létrejövő nyelőcső visszérbetegségtől kapott belső vérzés miatt vérzett el. Ahogy halálának körülményei, úgy Attila sírja is a legendák ködébe vész. (Buda és Attila)

Fotó: Wikipedia/Tulipán Tamás

Attila sírja: a titkos temetés legendája és a történeti hagyományok

Attila 434-től 453-ig uralta Közép-Európától a Kaszpi-tengerig és a Dunától a Balti-tengerig terjedő hatalmas nomád birodalmát. A Képes krónika szerint „Isten kegyelméből Bendegúz fia, a nagy Magyor unokája, a hunok, médek, gótok, dánok királya, a földkerekség ijedelme, Isten ostora”. Kortársai – például Priszkosz rétor, aki öt évet töltött a hun udvarban – művelt és nemes uralkodóként írták le, szemben a nyugati történetírók későbbi, véreskezű hadvezérként ábrázoló beszámolóival.

A magyar néphagyományban fennmaradt történetek szerint Attilát úgy temették el, hogy senki se tudja sírjának a pontos helyét. Az arany, ezüst és vaskoporsót a napsugár, holdsugár és fekete éjszaka jelképezte, majd a Tisza két ágának egyikét elzárva temették el. A temetésen részt vevőket kivégezték, hogy senki ne árulja el a sír helyét. Bár a folyó alá temetés máig vitatott, a legenda generációról generációra öröklődött.

Attila alakja a hun–magyar folytonosság egyik bizonyítéka volt, és jelentős szerepet játszott a magyar nemzeti identitás kialakulásában. A Képes krónika tanmeséi, valamint XIX-XX. századi írók, mint Móra Ferenc (Leszámolás Attilával), Gárdonyi Géza (A láthatatlan ember) és Jókai Mór (Attila sírja), mind megörökítették alakját. Ugyanakkor történeti forrásokból – főként Priszkosztól – kevés biztosat tudunk, és a halálának körülményei sem egyértelműek: lehetett orrvérzés vagy felesége, Krimhilda (Ildikó) szerepe a halálában.

Egy másik legenda úgy tartja, hogy Attilát germán felesége, Ildikó (Krimhilda) ölte meg, fülébe cseppentett méreggel.

Fotó: wikipedia/Edvi Illés Ödön

A román felfedezés: újabb lépés a titok felé, vagy csak egy zsákutca?

2023 végén román régészek Mizil városa közelében, a Ploieşti-Buzău A7 autópálya építkezése során hun kori sírt tártak fel, amely azonnal a nemzetközi figyelem középpontjába került. A feltárt leletegyüttes több száz darabból állt, köztük drágakövekkel kirakott aranyékszerek, fegyverek, egy aranyozott nyereg, valamint egy részben épen maradt aranyozott halotti maszk, amelyek mind arra utalnak, hogy a sír magas rangú harcos végső nyughelye lehetett. Sok sajtóbeszámoló azonban máris Attila sírjaként azonosította a helyet.