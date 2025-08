Ez valóban UFO lenne? Minden korábbinál élesebb fotók bizonyíthatják az idegenek létezését?

Újabb UFO-észlelés! Ráadásul ezúttal lencsevégre is kapták a Peruban feltűnő, földönkívülinek tűnő technológiát. Egy Reddit-felhasználó osztotta meg pár napja a felvételt, amelyet még 2024. január 8-án készítettek. A képsorokat egy Águas Calientes felé közlekedő vonatból készítették reggel 7 órakor, és valóban szokatlan jelenség látható rajtuk.

UFO tűnt fel Peru egén? Vagy csak tévedés lenne az egész?

A felhasználó elmondta, hogy már korábban is látta a képeket, de sosem foglalkozott velük komolyabban, most azonban kíváncsi lett rá, mit gondolnak róla a szakértők. A történetet is megosztotta, amely így szól:

Miközben Limában, Peruban (Monica szülőhelyén) jártak, Monica és Alfredo Grossmann vonattal utaztak Águas Calientesbe (Machu Picchuhoz). Az út során számos fotót készítettek a tájról. Észrevettek valami kör alakú és fényes dolgot, és fényképeket készítettek róla, miközben a vonat továbbhaladt.

A különös, lebegő fényes jelenségre csak otthon, a felvételek visszanézésekor figyeltek fel igazán, és nem tudták beazonosítani, mi lehet az.

Monica később megosztotta a képeket egy olyan csoportban, amelynek tagja volt, hogy magyarázatot kapjon, ám végül kitiltották onnan, és a képeit ellopták. Azóta a felvételeket többen is terjesztik, sokszor hamis vagy félrevezető leírásokkal.

A hozzászólások többsége logikusan próbálta értelmezni a látottakat. Valaki utánajárt a dolognak, és alaposabb vizsgálat után arra a következtetésre jutott, hogy a vonat lámpája tükröződhetett vissza az ablakon. Voltak, akik azt is hozzátették: jó lenne, ha szkeptikusan állnánk a földönkívüliekkel kapcsolatos történetekhez, mert ha mindent elhiszünk, nem leszünk képesek kiszűrni az igazi jelenségeket, ami hosszú távon félrevezethet minket, vagy akár bajba is sodorhat.