Hősiesség, árulás és önfeláldozás: A thermopülai csata, ahol 300 harcos súlyos árat fizetett a halhatatlanságért

Thermopylai – „forró kapuk” –, egy keskeny tengerparti szoros, amely akkoriban alig 15-20 méter széles volt, vagyis ideális védelmi terepet kínált egy kisebb seregnek a sokszoros túlerő ellen. A thermopülai csata végül több lett egy katonai összecsapásnál: jelkép lett. A szabadság, a kötelesség és az önfeláldozás szimbóluma.

A Thesszáliát és Közép-Görögországot elválasztó szoros, ahol a thermopülai csata zajlott - napjainkban

Fotó: Joaquin Ossorio Castillo

A thermopülai csata: vereség, ami győzelemmé vált

A Kr. e. V. század elején a Perzsa Birodalom, élén I. Xerxész nagykirállyal, hatalmas hódító hadjáratot indított Hellász ellen. A cél nem csupán bosszú volt az i. e. 490-es marathoni vereségért, hanem teljes birodalmi bekebelezés: a szabadságszerető görög városállamok megsemmisítése vagy alárendelése.

Leonidasz – a hivatásos hős

A spártai király, Leonidasz neve mára összefonódott Thermopülaival, holott valójában csak egyik volt a két uralkodó közül Spártában. Egyike azoknak, akik szó szerint „elmentek meghalni”, úgy, hogy nem vártak győzelmet. A hagyomány szerint a delphoi jósda azt mondta: „Vagy Spárta királya hal meg, vagy Spárta pusztul el.” Leonidasz választott.

Leonidasz szobra Spártában. Amikor a perzsák megtámadták Hellaszt, felszólították a görögöket hogy tegyék le a fegyvereiket, Leonidasz válasza ez volt: „Molon labe” („Gyertek és vegyétek el őket”)

Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

Ő és 300 elit spártai harcosa (akik mind fiút hagytak hátra, hogy ne vesszen ki a családjuk) kíséretként a 6–7000 fős szövetséges sereghez csatlakoztak, hogy feltartsák Xerxész seregét – egyes becslések szerint több százezer embert –, amíg Hellász mozgósít.

Xerxész – egy birodalom ura

Xerxész, Dárajavaus (Nagy Dareiosz) fia, a világ legnagyobb birodalmának örököse volt. Hatalmát isteni eredetűnek tartotta, és seregében egyaránt ott vonultak médek, asszírok, egyiptomiak, indiaiak – a perzsa hódítás globális dimenzióját testesítve meg. A csata előtt trónusát egy dombra emeltette, hogy onnan nézhesse végig a biztos győzelmet.

Hérodotosz szerint Xerxész három napig várt, hátha a görögök megfutamodnak, mielőtt támadást indított volna. A perzsák napokon át próbáltak áttörni, de a görög hopliták falanxa, nehézpáncélos harcmodora és a szoros terepviszonyai előnyt jelentettek. A spártaiak halált megvető bátorsággal küzdöttek, kiválóan alkalmazkodva a közelharchoz.