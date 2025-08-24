"Születésem óta látnok vagyok, most már a gyerekeim is látják a szellemeket"

Meglepő kijelentést tett Cloe Smith, aki látnoknak tartja magát. Az édesanya ugyanis azt közölte, hogy immáron gyermekei is látják ugyanazokat a szellemeket, akiket ő. Állítása szerint ez azon kopogó szellemek miatt van, akik gyakran meglátogatják a családjukat a nyári szünidők alatt is. Mint fogalmazott, a poltergeistek mindenhova követik őket ilyenkor. Legyen szó kirándulásról, játszótérről vagy másról.

Mindenhová követik őket a szellemek Fotó: David Wall

A 28 éves, háromgyermekes anya úgy véli, hogy két fia és egy lánya tőle örökölték a különleges képességüket.

A szellemek a szünidőben is ott vannak velünk, részt vesznek, amikor sütünk-főzünk, kézműveskedünk vagy sétálunk. Elég furcsa, mert én amúgy is mindig szellemekkel vagyok körülvéve. De például, amikor úszni megyünk, udvariasan mondom nekik, hogy köszönöm, de most nem. Ők azonban mégis próbálnak csatlakozni. De például, amikor fiatalabb lelkek bukkannak fel, az kedves érzés, és ez gyakran előfordul

- közölte hozzátéve, vannak olyan alkalmak is, amikor idősebb szellemek jelennek meg és a gyermekeiket is hozzák. Kiemelte, hogy három gyermeke más-más módon érzékeli a szellemeket:

George gyakran látja őket, Charlie és Ivy viszont nem. Ugyanakkor Ivy rendkívül érzékeny, igazi médiumi képességei vannak, néha rám is hozza a frászt.

A család azonban sosem beszél nyíltan ezekről a képességekről. Chloe szerint erre nincs is szükség:

A gyerekek mindennel teljesen összhangban vannak, így szavak nélkül is értik a helyzetet. Nekem is ez volt a természetes gyerekként. Akkor még azt hittem, mindenki látja a szellemeket

- idézte őt a DailyStar.