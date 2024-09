Kopogószellemmel találkozott egy család: megdöbbentő, mit kért tőlük

Kopogószellemmel találkozott egy csapat szellemvadász miközben egy régi, elhagyatott malomnál jártak. A WAH Paranormal nevű csapat, akik igazából egy család, kapcsolatot akart létesíteni szellemekkel, amikor a rémisztő eset történt. Andrew Pollard, édesanyja Wendy és testvére Hayley épp filmezték a helyszínt, mikor kamerájukat hirtelen meglökték. Később a felvételeket visszanézve pedig egy alak árnyékát látták.

Állítják, kopogószellemmel találkoztak Fotó: daniilphotos / Képünk illusztráció: Shutterstock

Ahogy haladtunk az éjszakában egyre inkább éreztük azt, hogy figyelnek minket. Egész este ezt éreztük

- közölte a csapat, aki Quija tábla segítségével lépett kapcsolatba ott a szellemvilággal és kérdeztek tőlük dolgokat.

Videójukban ráadásul olyan, nem tőlük eredő hangok is vannak, amelyek azt mondták, hogy: "kérlek ne ölj meg" és "segíts nekem, baj van". Mindkettőt Wendy nevének megemlítésével. Erre természetesen ők visszakérdeztek, hogy van-e velük ott valaki, mire csak egy vidám "hello"-t kaptak válaszul.

Ennek ellenére Wendy nem rettent meg ott az erdő közepén az éjszakában. Teljesen nyugodtan érezte magát annak ellenére, hogy úgy vélte, egy természeti jelenség tudatni akarta, ott van velük. További érdekesség, hogy habár a malom elhagyatott, működik. Korábban ugyanis, amikor Andrew egy solo szellemvadász projekt keretein belül odament, akkor is működött és most is, annak ellenére, hogy egy régi épületről van szó egy erdő közepén, írja a Mirror.