Szekrényessy Kálmán a női szívek bajnoka - A nemesi családból származó férfi, aki elsőként úszta át a Balatont

Minden évben ezrek szelik át a magyar tengert Révfülöptől Balatonboglárig, egyéni kihívást keresve vagy a tömegrendezvény közösségi lendületébe kapaszkodva. Az ikonikus esemény ma már a nyár egyik legismertebb sporteseménye, de kevesen tudják, hogy a Balaton-átúszás hagyománya több mint másfél évszázaddal ezelőtt kezdődött — egyetlen elszánt férfival, Szekrényessy Kálmánnal.

Székelyhídi Szekrényessy Kálmán az első magyar úszó, első magyar sportlap-alapító, szerkesztő, író, repülőgép-konstruktőr, több sportág hazai meghonosítója, az MTK sportklub alapítója.

Fotó: wikipedia

Szekrényessy Kálmán: egy magyar sporthős születése

Szekrényessy Kálmán (1846–1923) neve ma már alig cseng ismerősen a nagyközönség számára, pedig a XIX. század végének egyik legsokoldalúbb és legvakmerőbb sportembere volt. Jogász végzettségű, nyelvtehetségéről híres, publicista, szervező és mindenekelőtt sportúttörő, akinek élete egybecseng a modern magyar sportmozgalom megszületésével.

1880. augusztus 29-én írta be magát a történelembe azzal, hogy elsőként úszta át a Balatont Siófok és Balatonfüred között. A közel 14 kilométeres távot 6 óra 40 perc alatt teljesítette, ami nemcsak fizikai teljesítményként volt szenzáció, hanem szimbolikus tettként is: a Balaton ekkor vált először a magyar sport egyik színterévé.

Szekrényessy Kálmán a Balaton átúszása után, 1880-ban.

Fotó: wikipedia

De Szekrényessynek nem ez a tette volt az első, amelyre Európában felkapták a fejüket. 1873-ban első magyarként úszta át a Gibraltári-szorost, 1875-ben körbeúszta a Helgoland-szigetet az Északi-tengeren, 1876-ban már a svájci–német határon húzódó Bodeni-tóban úszott, ahol a német sajtó „Der Schwimmkönig aus Ungarn" (A magyar úszókirály) néven kezdte emlegetni. A tó Lindau és Romanshorn közötti szakaszát teljesítette — ez mintegy 9 km –, ezzel pedig egyike lett az első nemzetközileg is elismert magyar sportolóknak. 1876-ban elsőként teljesítette a Boszporusz-átúszást. 1877-ben újra teljesítette a Dardanellákat, decemberben pedig első magyarként úszta át a Szuezi-csatornát.

A Boszporusz, amelyet Szekrényessy 1876-ban úszott át.

Fotó: Resul Muslu

1879-től sorra következtek a balatoni bravúrok: a Tihany–Balatonfüred–Tihany duplatáv (1879), majd 1880-ban többször is edzette ezen az útvonalon magát, mielőtt augusztus 29-én végrehajtotta az első hivatalos Balaton-átúszást, amely a magyar úszósport születésnapja is lett. Ezt követte szeptember 12-én az első magyarországi úszóverseny, amelyet viharos időben nyert meg Csentéry Kálmán ellen – a versenyt Jókai Mór is figyelemmel kísérte.