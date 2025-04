Betört tükrök, szétdúlt szobák: rejtélyesen tűntek el a vendégek a Maros-parti vadászházból

Újabb rejtélyes helyet talált „A Felfedező” nevű híres urbexes. Baljós körülmények között tűnhettek el a Maros-partján álló vadászház vendégei. Egykor jókedvű tivornyáktól lehetett hangos a vadászház, de mára csak a széttört üvegek és a szétdúlt berendezés maradt. Az urbexes hátborzongató fotókat osztott meg az épületről.

Baljós jelek a vadászházban Fotó: A Felfedező-urbexes

A titokzatos urbexes 2014 óta dokumentálja Magyarország elhagyatott és lakatlan épületeit. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például a budapesti luxusház rejtélye, aminek a lakóiról több teória is született, valamint a Hungária körúti panelek, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, vagy a hátborzongató Somogy vármegyei szellemhotel története. Most egy Maros-partján álló vadászházban járt, ahonnan rejtélyesen tűntek el a vendégek.

Feldúlták a vadászházat

Azt nem lehet tudni, hogy pontosan mikor és miért tűntek el a vadászok; azonban az aggasztó, baljós jelek rosszat sejtetnek. Az ablaküvegek kitörtek, a berendezést szétdúlták. A csempekályha darabokra hullott, a falépcső szerkezete megrogyott, a felső emelet folyosójának egy részén felszedték a járólapot aminek a helyén sötét lyuk tátong.

