„A visszaérkezés az egy kicsit rizikósabb” – megérkezett Kapu Tibor első exkluzív interjúja az űrutazásáról

Kapu Tibor 2025. július 15-én, magyar idő szerint 11:32-kor, a SpaceX Crew Dragon „Grace” kapszulájában a Csendes‑óceánon, San Diego partjainál érkezett a Földre. Pörögnek az események a fiatal titán körül: rengeteg zárt szakmai beszélgetésen, egészségügyi vizsgálaton és különféle egyéb programokon vesz részt. A nyilvánosságnak hosszabb, nagyobb lélegzetű, exkluzív interjút először a vasárnap este a TV2 Naplóban adott, ahol Pachmann Péter kérdezte.

Kapu Tibor interjút ad Pachmann Péternek a TV2 Naplóban / Forrás: TV2

„A visszaérkezés az egy kicsit rizikósabb” – mondta Kapu Tibor

Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, amikor megpillantotta Kapu Tibort, aki mosolyogva szállt ki az űrkapszulából és integetett a landolás helyszínén, őszintén fakadt ki:

Ott a mi fiunk!

Vajon milyen volt az élet az űrben? Volt-e halálfélelme? – ugye Téged is izgatnak ezek a kérdések? Sokan tűkön ülve vártuk Kapu Tibor első részletesebb beszámolóját az űrutazás hihetetlenül egyedi élményéről. De végre nem kellett tovább várnunk. Ugyanis vasárnap este a TV2 Naplónak beszámolt a földre szállás után a hihetetlen űrutazásról! Az interjúban első kézből hallunk a misszió legizgalmasabb pillanatairól. Mindent elmondott a felbocsátásról, a fent töltött napokról és arról, hogy milyen érzés volt 28 ezer kilométer per órás sebességgel száguldani, vagy milyen volt a súlytalanságban vacsorázni. De azt is megosztotta velünk, hogy milyen nagyobb célokba illeszkedik a küldetésük:

Például növényeket termesztettünk két és fél hét alatt az űrállomás fedélzetén, amik választ ajánlhatnak arra, hogy ha felviszünk magokat és azt megtermesztjük, és akkor azoknak a növényeknek, paprika, búza, retek, ezekről van szó, azoknak gyakorlatilag minden részét fel tudjuk-e majd használni valamilyen szintű élelemként, vagy tápanyagként az űrhajósok számára.

– a kísérletek tehát egy nagyobb és hosszabb űrbéli küldetés érdekében is zajlottak. Kapu Tibor arról is beszél, hogy milyen mindennapi közvetlen hasznunk fog származni nekünk, földieknek a most elvégzett kísérleteikből.

Arra is kitért, hogy hogyan készült a landolásra, és mit érzett, amikor újra megérintette a Földet? Szóval minden izgalmas kérdésre válaszolt a magyar űrhajós. Sőt, még abba is beavatott bennünket, hogy mi vár most rá, hogyan szeretné folytatni pályafutását, milyen projekteken gondolkodik a hazatérés után. És ami a legfontosabb: elmondta milyen erős lelki köteléket érzett odafent is velünk, magyarokkal.