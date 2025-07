Titokzatos kék fény villant fel Pápa felett – UFO vagy valami még ijesztőbb?

Valami különös történt az égen Pápa felett: egy titokzatos, vibráló kék fényt rögzített egy helyi lakos a mobiltelefonjával, amely azóta heves vitákat gerjeszt a közösségi médiában. A videón jól látható a fény villanása, amely pár másodpercre bevilágítja az égboltot – de vajon mi állhat a háttérben?

Valóban UFO-t láttak Pápa felett?

Fotó: Pixabay

Az ufóészlelések rajongói azonnal lecsaptak a felvételre, és többen máris egy földönkívüli látogatás jeleként értelmezték az eseményt. Mások humorosan megjegyezték, hogy talán csak Kapu Tibor, az első magyar űrhajós mosolya világította be az eget. Voltak, akik komolyabb magyarázattal is előálltak: egyesek szerint hasonló jelenséget már a nyolcvanas években is tapasztaltak a környéken, mások viszont inkább természetes eredetű fényjelenségre – például lidércfényre – tippelnek.

Dani Tamás, a Pápai Csillagászati Klub szerint bár semmit nem lehet százszázalékosan kizárni, sokkal valószínűbb, hogy a látott fény egy felhőben lezajló elektromos kisülés vagy egy ismeretlen drón tevékenységének eredménye volt.

Természetesen nem zárhatjuk ki teljes bizonyossággal az idegen intelligencia lehetőségét, de jelen esetben jóval valószínűbb, hogy meteorológiai vagy emberi eredetű a fényforrás

– mondta Dani.

Akárhogy is, a különös kék villanás újabb példája annak, hogy mennyire foglalkoztatja az embereket az ismeretlen – és mennyire készen állunk hinni a megmagyarázhatatlanban. Az észlelést még vizsgálják, de egy biztos: Pápa felett valami nagyon különleges ragyogott fel azon az éjszakán, amiről a VEOL oldalán fotót is láthatsz!