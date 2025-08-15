Bizarr rejtély! Jézusi próféciához kapcsolódó ereklye került elő

Régészek egy 2000 éves pénzérmét tártak fel Jeruzsálemben, amelyet még a második templom lerombolása előtt vertek és köze volt Jézus egyik próféciájához.

Fotó: Illusztráció - freepik.com

A bronzérme Krisztus után 69 és 70 közé datálható, amely évtizedekkel Jézus keresztre feszítése után volt és zsidó lázadók készítették a rómaiak elleni nagy felkelés negyedik évében.

Az érmét még a templom pusztulása előtt verték, így a felkelés alatti időkből származhat. Jézus az evangéliumokban megjósolta a templom pusztulását, mondván, hogy kő kövön nem marad.

Maga az érme erőteljes szimbolikát hordoz magában, előlapján ókori héber írással írt ,,Sion megváltásáért" felirat olvasható, amely a lázadók reményeit fejezi ki az utolsó hónapokban. A hátoldalon egy lulav, a szukkot ünnepen használt pálmalevél látható, két etroggal, a rituáléban szintén használt citromfélével együtt. A szukkot ünnep az izraeliták 40 éves sivatagi vándorlásának emlékét idézi fel, amely az egyiptomi kivonulás után következett be.

A júdeai felkelést a vallási feszültségek, a magas adók és a római uralom alatti politikai elnyomás váltotta ki. Bár a zsidók kezdetben győzelmet arattak, a római légiók legyőzték őket.

Az érme bronzból készült, és meglehetősen jó állapotban van

- mondta Yanniv David Levy, az IAA érmeosztályának kutatója és kurátora.

Az előlapon egy kehely modellje látható, körülötte pedig egy ókori héber írással írt felirat olvasható: ,,LeGe'ulat Zion", „Sion megváltásáért”.

Az érmét egy monumentális erődítménynél találták meg, még tavaly. Bár eredeti célja bizonytalan volt, a további ásatások és a korábbi leletekkel való összefüggések kimutatták, hogy az alsó város északi erődítményvonalaként szolgált - írja a Daily Mail.