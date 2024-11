Szellem kísérti a magyar nőt: különös jelekkel próbál neki üzenni

Mindenki maga dönti el, hogy hisz-e a szellemek létezésében, ám amit 2024 júniusa óta tapasztal egy középkorú anyuka, arra sokan felkapnák a fejüket. S. Kamilla – akinek nevét kérésére megváltoztattuk – öt hónapja próbálja megfejteni, mégis miért kísérti egy szellem a munkahelyén. A nő szerint okkal tér vissza épp az ő műszakja alatt a kísértet!

A szellem az anyuka szerint okkal próbálja vele felvenni a kapcsolatot / Képünk illusztráció: Shutterstock

Szellem nyitogatja az ajtót

Kamilla gyerekkora óta tapasztal megmagyarázhatatlan jelenségeket maga körül. Állítja, a szellemvilág igenis létezhet, sőt! Olykor üzenni is próbálnak az élőknek, nyár óta pedig mintha egy konkrét szellem tapadt volna rá.

- Sokféle különös dolgot tapasztaltam már az életemben, amire nincs épeszű magyarázat, de ilyet még nem… - kezdte el mesélni Kamilla.

Az anyuka egy romániai város, Szatmárnémeti egyik non-stop szupermarketében dolgozik, leginkább esti műszakban és június óta szerinte mintha önálló életre kelt volna az üzlet bejárata, egy fotocellás, önműködő ajtó.

- Sokszor furcsa dolgok történnek! Szinte minden éjszaka hajnali 2-3 óra körül kinyílik az ajtó, de sosincs ott senki. Van, amikor több percig be sem záródik, amikor pedig becsukódna az ajtó, olyan, mintha valaki - vagy valami nem engedné – idézte fel Kamilla, miket tapasztal, hozzátéve: amikor a szellem kísért a munkahelyén, úgy érzi, mintha valaki megérintené a lábát és a vállát.

- Előfordult, hogy éjszaka, épp hajnal 2-kor, pillangó repült be az üzletbe, aztán teljesen eltűnt, másnap pedig egy madár repült be hozzám. Ez többször is előfordult. Már nem tudom, hogy mit higgyek! - vallotta be az anyuka.

„Velem van, néha hazajár!”

Rejtély, miért épp őt pécézte ki magának a lény, csak hinni szeretné, hogy oka van – szerinte lehet, hogy az elhunyt gyermeke, Blanka szeretné felvenni vele a kapcsolatot. Öt évvel ezelőtt, 2019-ben veszítette el a gyermekét, ám sajnos nem tudott tőle elbúcsúzni.

A lányom 21 évesen, autóbalesetben halt meg, nem tudták az orvosok megmenteni az életét. Máig fáj az elvesztése, nem tudtam tőle elbúcsúzni… mire a kórházba értem, már halott volt

- mondta a gyászoló anya.