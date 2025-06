10+1 magyar település, ahol különösen nagy az esély egy UFO-találkozásra

Ma már szinte hihetetlen, hogy néhány évtizede még őrültségnek hangzott a földönkívüliekről való értekezés. Csak kevesen merték vállalni, hogy ők bizony úgy sejtik: nemcsak, hogy vannak élő, értelmes civilizációk a Föld bolygón kívül, de egyenesen a Földre látogatnak, hogy itt megfigyelhessék az emberiséget. Nem csoda, hogy kevés ember mert ezt hangoztatni, hiszen a társadalom őket bolondoknak, feltűnési viszketegségben szenvedőknek bélyegezte meg. Ma azonban már kevésbé jellemző ez a stigma, hiszen egyre egyértelműbb, hogy jelen vannak az idegenek. Nemrég arról számoltak be, hogy ismeretlen sebekkel ébredtek reggel. Olyan UFO-felvétel készült, amiről a fél világ beszél, és amelyet már nem lehet eltussolni, a nemrégiben feltárt UFO-múmiák ügye pedig minden kétséget eloszlatott. Egyre több a bizonyíték tehát, hogy itt annak a Földön, és arról is sokan számolnak be, hogy otthonokba törnek be, hogy megfigyeljék, esetleg elvigyék az embereket. Most utánajártunk, hogy mely magyar települések lehetnek a leginkább érintettebbek.

Ezeken a magyar településeken jelenhetnek meg a legnagyobb valószínűség szerint UFO-k

1. Budapest (Gellért-hegy)

Miért? A főváros nem maradhat ki, de konkrétan a Gellért-hegy lenne leszállóhely, mert:

Erős földalatti energiavonalak (ley-vonalak) találkozási pontja,

Gyógyfürdők és barlangrendszerek rejlenek alatta – földönkívüli szemmel ezek stratégiai jelentőségűek lehetnek,

Jó kilátás a Dunára, így figyelhetők az emberi mozgások és városi struktúrák.

2. Szentbékkálla (Káli-medence)

Miért? Ez a terület valóságos „földi marsi táj”:

Kőtenger, bizarr geológiai képződmények, mintha más bolygón járnánk,

A hely nyugalma és sajátos hangulata miatt kiváló megfigyelőállomás lenne,

Több spirituális kereső is különleges energiákat érez itt.

3. Piliscsév / Pilisszántó (Pilis-hegység)

Miért? Az „ősi magyar szent hegy” legendái és a Pilis misztikuma földönkívüli szempontból is érdekes lehet: