A Seuso-kincs titka, ahogy még nem hallottad: Magyarország ezüstkincse, amelynek története egy igazi krimi

Sümegh József, a kiskatona, aki a kincset felfedezte, majd rejtélyes módon meghalt Fotó: © Wikipédia

Műkincs-kereskedelem, hamis papírok és nemzetközi jogi csatározások

A Seuso-kincs története nemcsak régészeti és történelmi érdekesség, nemcsak szimpla krimibe illő történet, hanem egy vérbeli műkincskrimi is. A hamis eredetpapírok miatt a kincset nem lehetett sem eladni, sem kiállítani. Az ügyvédek, műkincskereskedők, aukciós házak és a Scotland Yard is foglalkozott a lelettel, miközben több ország is igényt tartott rá. Magyarország, Libanon és a volt Jugoszlávia (ma Horvátország) is vitatta a kincs eredetét és tulajdonjogát, mindegyikük a saját területükhöz kötötte a leletet.

A Sotheby's New York-i árverésén a magyar állam hivatalosan is bejelentette igényét a kincsre, de a pereskedés hosszú éveken át húzódott. Végül 2014-ben és 2017-ben a magyar állam összesen több mint 12 milliárd forintot fizetett ki a kincs őrzési jogáért, így a teljes ismert gyűjtemény Magyarországra került.

A Seuso-kincs egyik darabja, a 70 centis tál, amelyről a kincs a nevét kapta Fotó: Máthé Zoltán / MTI/MÁTHÉ ZOLTÁN

Seuso, a titokzatos tulajdonos és a kincs jelentősége

Seuso neve, illetve a „Pelso”, vagyis a Balaton ókori neve a kincs egyik darabján, egy nagy ezüsttál közepén olvasható, amely arra utal, hogy a tárgyak tulajdonosa egy befolyásos, gazdag személy lehetett, aki a Balaton környékén élt.

A kincs nemcsak művészeti értékében kiemelkedő, hanem történelmi szempontból is, hiszen a késő római császárkor egyik legfontosabb emlékegyütteséről van szó, amely Pannonia tartomány gazdagságát és kultúráját tükrözi.

A kincs darabjai között vannak olyanok, amelyek a mindennapi élet luxusát mutatják be: kézmosókészlet, illatszeres doboz, díszes kancsók és tálak, amelyek egy gazdag római lakoma kellékei lehettek. Ezeknek a finoman megmunkált, díszes ezüstöknek a művészi kivitelezése nemcsak a gazdagságot, hanem a környékbeli ezüstművesség magas színvonalát is bizonyítják.

A Seuso-kincs ma a Nemzeti Múzeumban látható Fotó: Varga György / MTI

A Seuso-kincs ma: hazatérés és megőrzés

A Seuso-kincs végül Magyarországra került, ahol ma a Nemzeti Múzeumban láthatók. A kincs hazahozatala nemcsak diplomáciai és kulturális siker, hanem egyben a magyar régészettudomány és művészettörténet egyik legnagyobb eredménye is. A kincs darabjai ma már nemcsak a szakemberek, hanem a nagyközönség számára is elérhetők, és történetük izgalmasabb, mint bármelyik krimi.