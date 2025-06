Aggasztó figyelmeztetés: ezért rákos egyre több fiatal

A vastagbélrák fiatalok körében tapasztalható növekedése már eddig is aggodalomra adott okot, de most egy másik, kevésbé ismert, ám annál veszélyesebb daganattípus is egyre gyakoribb: a vakbélrák. A Vanderbilt Egyetem kutatói szerint az úgynevezett appendikális rák robbanásszerűen terjed a 50 év alattiak körében. A kutatás szerint a legnagyobb kockázat a 29 és 44 év közötti millenniumi generáció tagjait fenyegeti, akiknél hétszeres növekedést tapasztaltak az 1940-es évekhez képest. Bár a vakbélrák továbbra is ritka betegség – évente mintegy 3000 esetet diagnosztizálnak a friss kutatásokat végző Egyesült Államokban –, mégis aggasztó, mert tüneteit gyakran más, jóindulatú problémákként kezelik, mint például ételmérgezés vagy emésztési panaszok. Az adatok alapján az időben észlelt esetek 67–97%-ánál több mint ötéves a túlélési esély, de ha a daganat már elterjedt, ez jelentősen csökken. A betegség kialakulásának pontos oka egyelőre nem ismert, de a kutatók feltételezik, hogy valamilyen új környezeti tényező is szerepet játszhat, amely a korábbi generációkat nem érintette.

Rejtélyes okok állnak amögött, hogy egyre több fiatal lesz rákos Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

A tanulmányban 4 858 vakbélrákos esetet elemeztek az amerikai SEER-adatbázisból 1975 és 2019 között. Az elemzés szerint a millenniumi (vagy Y) generáció tagjai akár hétszer nagyobb kockázattal néznek szembe, mint a 1928–1945 között született ún. „Néma Generáció”. A Gen X (1965–1980) tagjai kétszeres, míg a Baby Boomerek (1946–1964) 118%-kal magasabb kockázattal számolhatnak. Ezzel szemben az 1901 és 1927 között született „Nagy Generáció” 80%-kal kisebb eséllyel kapta meg a betegséget. A vakbél pontos funkciója máig nem teljesen tisztázott, de feltételezések szerint az immunrendszer működését segítheti. A vakbélrák korai tünetei, mint például a puffadás és hasi fájdalom, gyakran emésztési panaszoknak tűnnek. Sok esetben csak akkor derül fény a betegségre, amikor vakbélgyulladás gyanúja miatt eltávolítják a szervet, írja a Daily Mail.