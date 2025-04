„Ha ezt tapasztalod azonnal menj orvoshoz” – Megküzdött a rákkal a 39 éves nő

Emily Clark, a 39 éves carnforthi irodavezető még tavaly kereste fel háziorvosát, miután vérzést tapasztalt a végbélnyílásából. A vizsgálatok nyomán kiderült: vastagbélrákja van. A diagnózis után 2024 márciusában műtéten esett át, amely során eltávolították a daganatot.

"Ha valaki tüneteket észlel, azonnal menjen orvoshoz" Fotó: UNSPLASH

Most, áprilisban Emily is azok közé tartozik, akik szeretnék minél több emberrel megosztani a történetüket, hogy másokat is a szűrés fontosságára ösztönözzenek. Mint mondja:

Ha valaki tüneteket észlel, azonnal menj orvoshoz. Nem időpocsékolás, ha az ember kivizsgáltatja magát – még ha csak a megnyugtatás kedvéért is. Lehet, hogy nem komoly a gond, de jobb minél előbb tudni

Dr. Neil Smith, a Lancashire és South Cumbria Rákszövetség alapellátási igazgatója hozzátette, hogy minél korábban fedezik fel a vastagbélrákot, annál nagyobb eséllyel kezelhető. Tízből kilenc ember túléli, ha időben diagnosztizálják. A figyelmeztető jelek közé tartozik a végbélnyílásból történő vérzés, vér a székletben, székelési szokások megváltozása, fogyás, fáradtság, illetve fájdalom vagy csomó a hasban. Mint mondja, ezek a tünetek nem feltétlenül utalnak rákra, de fontos, hogy az ember mihamarabb ellenőriztesse őket.

Emily életét gyökeresen megváltoztatta a betegség: az anyagi dolgok már nem érdekelik. Szerinte az élet arról szól, hogy azokkal legyünk, akiket szeretünk, még ha csak együtt semmittevésről van is szó. Nem stresszel már úgy, mint régen – hiszen nincs nagyobb stressz annál, mint amikor az embernek rákja van.

A testem megváltozott, de a gondolkodásmódom is. Soha többé nem fogom utálni a tükörképem, és soha többé nem beszélek lekezelően magamról

A Bowel Cancer UK jótékonysági szervezet eszközkészletet is létrehozott, hogy az emberek információkat oszthassanak meg a tünetekről, plakátokat nyomtathassanak a munkahelyükre, vagy akár „bajnokká” váljanak a figyelemfelhívásban -írja a Mail.