A személyiségteszt nem hazudik: hihetetlen dolgot árul el rólad ez az intim szokás

Gondoltad volna, hogy az önismeret nemcsak éjszakákon át húzódó, mély beszélgetésekből és elemzésekből állhat? Ez a személyiségteszt most bebizonyítja, hogy még a legérdektelenebb mozdulataink és szokásaink is képesek rólunk elárulni valami újat. Ezúttal épp a fürdőszobából induló információkból. Miért? Mert itt tényleg egyedül vagyunk. Nem játszunk szerepet, nem figyelünk arra, mit, mikor, hogyan csinálunk. Csak mi vagyunk, egyedül, őszintén és a szó minden értelmében meztelenül.
Válaszolj, és mutatjuk miről árulkodik a választott testrész!
Ha az arcodat mosod meg elsőként, akkor valószínűleg egy olyan ember vagy, aki különösen érzékeny a világ minden visszajelzésére, értékelésére. Nem vagy hiú, de tudatosan figyelsz arra, milyen benyomást keltesz másokban. Szeretsz mindig ápoltan, rendezetten megjelenni az eseményeken – és ez nemcsak a külsőségekre vonatkozik. Szeretsz elmerülni a gondolataidban, és néha talán túl sokat is agyalsz azon, vajon mások mit gondolnak rólad.
Ha a karjaiddal vagy a lábaiddal kezded a mosakodást, akkor többnyire egy gyakorlatias, földhözragadt, logikus személyiség vagy a teszt szerint. A saját társaságodban te vagy az, aki ha cselekedni kell, azonnal belevág, és nem pepecsel a részletekkel, nem kertel feleslegesen. Állandóan mozgásban vagy, és valószínűleg van benned egy csipetnyi exhibicionizmus is.
Ha a hajaddal indítod a fürdést, te vagy az analitikus gondolkodók királya. Szeretsz elemezni, és azt, ha minden a maga sorrendjében történik. Mindig mindenről megvan a magad határozott véleménye, amit enyhén szólva sem szoktál véka alá rejteni. Azonban érdemes néha egy lépést hátralépned, mert hajlamos vagy túl nagy kontrollvágyat tanúsítani mások felett.
Ha a mellkasodat mosod meg először, te egy magabiztos – vagy legalábbis annak tűnő – személyiség vagy, aki könnyedén és természetesen mozog a saját kis mikrokörnyezetében, ugyanakkor kerüli a túl nagy tömeget. Ennek az az oka, hogy szereted kézben tartani a saját életedet, a működésedet, és nem szívesen alkalmazkodsz másokhoz.
A nyakad és a vállaid környéke valódi stresszcsomópont. Ha ide nyúlsz először zuhanyzáskor, akkor jellemzően túlhajszolod magad, ugyanakkor ambiciózus és versengő alkat vagy a személyiségteszt alapján. Nehezen engeded meg magadnak a pihenést, hiszen az elméd még ilyenkor is folyamatosan pörög.
Ha először a hátadra nyomod a tusfürdőt, akkor te inkább a bizalmatlanabbak közé tartozol. Óvatos, megfontolt és figyelmes személy vagy, aki nem enged akárkit túl közel magához. Kissé zárkózott típusnak tűnhetsz, de ez nem a ridegség, sokkal inkább a korábbi tapasztalataidból fakadó elővigyázatosság jele.
A következő videóból megtudhatod, milyen sűrűn kellene zuhanyoznod:
