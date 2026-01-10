Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-5°C Székesfehérvár

Melánia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A személyiségteszt nem hazudik: hihetetlen dolgot árul el rólad ez az intim szokás

A személyiségteszt nem hazudik: hihetetlen dolgot árul el rólad ez az intim szokás

zuhanyzás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 19:15
személyiségtesztbenszokásteszt
Most a fürdőszobai szokásaidon keresztül tudhatsz meg magadról valami egészen újat! Válaszolj a személyiségteszt kérdéseire, és nézd meg, mennyire igaz rád, amit a válaszok között találsz!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Gondoltad volna, hogy az önismeret nemcsak éjszakákon át húzódó, mély beszélgetésekből és elemzésekből állhat? Ez a személyiségteszt most bebizonyítja, hogy még a legérdektelenebb mozdulataink és szokásaink is képesek rólunk elárulni valami újat. Ezúttal épp a fürdőszobából induló információkból. Miért? Mert itt tényleg egyedül vagyunk. Nem játszunk szerepet, nem figyelünk arra, mit, mikor, hogyan csinálunk. Csak mi vagyunk, egyedül, őszintén és a szó minden értelmében meztelenül.

A haját mosó fiatal nő a személyiségtesztben.
Személyiségteszt: melyik testrészedet mosod meg először zuhanyzásnál? Mutatjuk miről árulkodik válaszod.
Fotó: Prostock-studio / Shutterstock
  • A zuhanyzási szokásaid mögött tudattalan minták húzódnak meg.
  • Az ösztönös mozdulataid személyiségjegyeidre mutatnak rá.
  • A személyiségtesztből megtudhatod, rólad mit árul el, hogy melyik testrészedet mosod meg először.

Személyiségteszt: te melyik testrészedet mosod meg először?

Válaszolj, és mutatjuk miről árulkodik a választott testrész!

1. Arc

Ha az arcodat mosod meg elsőként, akkor valószínűleg egy olyan ember vagy, aki különösen érzékeny a világ minden visszajelzésére, értékelésére. Nem vagy hiú, de tudatosan figyelsz arra, milyen benyomást keltesz másokban. Szeretsz mindig ápoltan, rendezetten megjelenni az eseményeken – és ez nemcsak a külsőségekre vonatkozik. Szeretsz elmerülni a gondolataidban, és néha talán túl sokat is agyalsz azon, vajon mások mit gondolnak rólad.

2. Karok vagy lábak (végtagok)

Ha a karjaiddal vagy a lábaiddal kezded a mosakodást, akkor többnyire egy gyakorlatias, földhözragadt, logikus személyiség vagy a teszt szerint. A saját társaságodban te vagy az, aki ha cselekedni kell, azonnal belevág, és nem pepecsel a részletekkel, nem kertel feleslegesen. Állandóan mozgásban vagy, és valószínűleg van benned egy csipetnyi exhibicionizmus is.

3. Haj

Ha a hajaddal indítod a fürdést, te vagy az analitikus gondolkodók királya. Szeretsz elemezni, és azt, ha minden a maga sorrendjében történik. Mindig mindenről megvan a magad határozott véleménye, amit enyhén szólva sem szoktál véka alá rejteni. Azonban érdemes néha egy lépést hátralépned, mert hajlamos vagy túl nagy kontrollvágyat tanúsítani mások felett.

4. Mellkas

Ha a mellkasodat mosod meg először, te egy magabiztos – vagy legalábbis annak tűnő – személyiség vagy, aki könnyedén és természetesen mozog a saját kis mikrokörnyezetében, ugyanakkor kerüli a túl nagy tömeget. Ennek az az oka, hogy szereted kézben tartani a saját életedet, a működésedet, és nem szívesen alkalmazkodsz másokhoz.

5. Nyak/vállak

Kádban fürdőző fiatal nő a személyiségtesztben.
Próbálj meg néha venni egy forró fürdőt, és valóban szusszanni egyet!
Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

A nyakad és a vállaid környéke valódi stresszcsomópont. Ha ide nyúlsz először zuhanyzáskor, akkor jellemzően túlhajszolod magad, ugyanakkor ambiciózus és versengő alkat vagy a személyiségteszt alapján. Nehezen engeded meg magadnak a pihenést, hiszen az elméd még ilyenkor is folyamatosan pörög.

6. Hát

Ha először a hátadra nyomod a tusfürdőt, akkor te inkább a bizalmatlanabbak közé tartozol. Óvatos, megfontolt és figyelmes személy vagy, aki nem enged akárkit túl közel magához. Kissé zárkózott típusnak tűnhetsz, de ez nem a ridegség, sokkal inkább a korábbi tapasztalataidból fakadó elővigyázatosság jele.

A következő videóból megtudhatod, milyen sűrűn kellene zuhanyoznod:

Tölts ki még több személyiségtesztet a Borson:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu