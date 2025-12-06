Szerelmi teszt: bejössz a kiszemeltednek?

Egy bizonytalan férfi, egy udvarias kolléga, vagy egy barátinak indult kapcsolat: bárhogyan is, gyakran előfordul, hogy a nők hetekig, hónapokig azon töprengenek – többről van-e itt szó, mint ártatlan flört? Szerelmi tesztünkkel most gyorsan választ kaphatsz kérdéseidre.

Ha készen állsz arra, hogy szembesülj az igazsággal, akkor ez a szerelmi teszt neked szól!

Fotó: PH888

A teszt segít tisztábban látni a szerelmi életedben, párkapcsolatodban.

Ha kitöltöd, könnyen felismerheted a bizonytalan jeleket, így időt és energiát is spórolhatsz.

A válaszok megerősítenek abban, hogy tudd, mi rejlik a kiszemelted viselkedése mögött.

Ez a szerelmi teszt sokat segíthet az életeden

A tapasztalat azt mutatja: a bizonytalanság mindig több energiát vesz el, mint az szerelmi elutasítás. Ezért is érdemes minél korábban felismerni, hogy a másik fél tényleg érdeklődik-e, tetszel-e neki, vagy csupán egy kedves, közvetlen, figyelmes férfi.

Ez a szerelmi teszt nem garantálja a happy end-et, de segíthet tisztábban látni a helyzetedet, mielőtt túl mélyre ugranál egy bizonytalannak tűnő kapcsolatba.

Miért ne pazarolj több időt a bizonytalan jelekre?

Mert egy nő tudja, mit érdemel. És ha a másik fél nem képes jelezni, kimutatni, elindítani valamit, az talán már önmagában is válasz. De ha még nem tudod eldönteni, hogy a férfi csak udvarias, vagy valóban érdeklődik irántad, akkor ezt a szerelmi tesztet neked írtuk. Töltsd ki még ma!

1. Milyen gyakran keres téged – kezdeményezésből?

A) Rendszeresen ír vagy hív, látszik, hogy tartani akarja a kapcsolatot.

B) Néha jelentkezik, inkább akkor, ha valami apropó van.

C) Szinte mindig én vagyok az, aki elindítja a beszélgetést.

A) Megjegyzi, amit mesélek, utal rá később is, látszik, hogy figyel.

B) Változó – van, amikor teljesen jelen van, máskor inkább felszínes.

C) Gyakran úgy érzem csak udvariasságból kérdez vissza.

A) Egyértelműen igyekszik időt tölteni velem, ő is javasol közös programokat.

B) Néha benne van a közös időtöltésben, de nem ő kezdeményez.

C) Nehezen lehet kimozdítani, gyakran mond nemet.

A) Nyitott, közel hajol, keresi a kontaktust – flörtöl, de nem tolakodó.

B) Korrekt és udvarias, de nem érzek különösebb fizikai közelséget.

C) Távolságtartó, inkább formális, mint oldott.

A) Igen, finoman, de érezhetően zavarja.

B) Talán… mintha néha kicsit furcsán reagálna.

C) Teljes közöny, nem érdekli.

A) Sokszor ír, kommentel, reagál a sztorikra – figyel rám.

B) Néha visszajelez, de nem követ rendszeresen.

C) Alig van nyoma, mintha nem is érdekelném.

A) Igen – egyértelmű csendek, nézések, félmondatok.

B) Nehéz megmondani, volt néhány sejtelmes pillanat, de nem tiszta.

C) Soha semmi ilyesmit nem tapasztaltam.

Lássuk az eredményeket:

Ha többségében A választ adtál:

Valószínűleg valódi érdeklődés van mögötte.

A férfi igyekszik, keres, figyel, és a gesztusai többről árulkodnak, mint udvariasságról. Valószínűleg csak egy apró lépés hiányzik, hogy a kapcsolatotok más síkra lépjen. Bátorítsd őt, ha úgy érzed, megéri!

Lebegtek egy határvonalon.

Lehet, hogy ő sem tudja, mit akar – vagy épp csak most próbálja feldolgozni az érzéseit. Ilyenkor érdemes finoman „segíteni” neki, hogy eldöntse, mit keres. De ne feledd: az időd értékes. Ha hetek múlva is ugyanitt tartotok, érdemes továbblépni.

Te többet érzel, mint ő.

Ez a férfi sajnos valószínűleg nem akar tőled többet, mint egy udvarias, kedves baráti kapcsolat. Nem érdemes több energiát pazarolni rá. De ne szomorodj el; nincs annál felszabadítóbb, mint amikor az ember lezár valamit, ami nem viszi előre.

