Személyiségteszt: melyik hollywoodi színésznő alakítana téged egy filmben? Most kiderül

személyiségteszt
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 11:45
Hollywoodönismeretszínésznő
Melyik klasszikus filmcsillag testesítené meg leginkább a személyiségedet? Töltsd ki a személyiségtesztünket, és derítsd ki, hogy Vivien Leigh vagy inkább Katharine Hepburn lenne alkalmas, hogy téged alakítson egy életrajzi filmben!
Bors
A szerző cikkei

A mozi aranykorának ikonikus színésznői nemcsak tehetségükkel, hanem karakteres személyiségükkel is rabul ejtették a közönséget. Most egy egyszerű, de izgalmas személyiségteszt segítségével kiderítheted, melyik klasszikus filmhősnő játszana téged egy rólad szóló filmben. Válaszolj öt kérdésre, és kiderül, ki játszana téged a vásznon – a szenvedélyes Vivien Leightől a karizmatikus Gina Lollobrigidáig!

személyiségteszt, Vivien Leigh
Személyiségteszt: melyik Hollywoodi díva alakítana? 
Fotó: Bettmann / © Wikipédia
  • Ha Gina Lollobrigida: imádod az életet.
  • Ha Vivien Leigh: szenvedélyes típus vagy
  • Ha Greta Garbo: titokzatos személyiség vagy.

Válaszolj a személyiségteszt kérdéseire:

1. Milyen típusú filmben szerepelnél legszívesebben?

a) Romantikus 

b) Western

c) Kosztümös film

d) Dráma

e) Thriller

2. Hogyan jellemeznéd magad a leginkább?

a) Érzékeny és szenvedélyes

b) Független és céltudatos

c) Elegáns és visszafogott

d) Rejtélyes és tudatos

e) Szenvedélyes és életvidám

3. Mi a legfontosabb számodra egy barátságban?

a) Mély érzelmi kötődés és megértés

b) Őszinteség és hűség

c) Stílus és tisztelet

d) Intimitás és titoktartás

e) Szenvedély és energiacsere

4. Ha egy szabad délutánt tölthetnél el, hogyan töltenéd?

a) Egy romantikus könyvet olvasva 

b) Sportolással 

c) Egy baráttal beszélgetve

d) Természetben 

e) Társaságban

5. Melyik idézet áll hozzád a legközelebb?

a) „Az élet nem arról szól, hogy várjuk a vihart, hanem hogy megtanuljunk táncolni az esőben.”

b) „Az erő nem a fizikai képességből ered, hanem a legyőzhetetlen akaraterőből.”

c) „Az elegancia az egyetlen szépség, ami soha nem múlik el.”

d) „Néha a csend beszél a legtöbbet.”

e) „Az élet egy kaland, amelyet szenvedéllyel kell élni.”

Lássuk az eredményeket, ki játszana téged egy filmben:

Többnyire az A válaszokat választottad: Vivien Leigh

Scarlett
Vivien Leigh
Fotó: Clarence Sinclair Bull /   GettyImages

Te egy szenvedélyes, érzelmes személyiség vagy, aki mélyen átéli az élet minden pillanatát. A romantika és az érzelmi kapcsolatok fontosak számodra. Vivien tökéletesen hozná a karaktered. 

Többnyire B válaszokat választottad: Katharine Hepburn

Katherine Hepburn
Fotó:  Northfoto

Erős, független és céltudatos vagy, aki nem fél kiállni magáért. Szereted a kihívásokat és mindig önmagad maradsz. Hiszel a hosszú, harmónikus kapcsolatokban, pont mint Katherine

Ha többnyire a C válaszokat választottad: Grace Kelly

Grace Kelly
Fotó: AGENCE / BESTIMAGE /  Northfoto

Elegáns, kifinomult és mindig tudod, hogyan kell megjelenni. A stílus és a tisztelet számodra alapvető értékek. Grace lenne az ideális választás a szerepre.

Ha többnyire a D válaszokat választottad: Greta Garbo

Golden Age Of Cinema
Greta Garbo
Fotó: KEYSTONE / /  Northfoto

Titokzatos személy vagy, akit nehéz kiismerni. Szereted a csendet és az intimitást. Téged Greta játszana egy filmben!

Ha többnyire az E válaszokat választottad: Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida
Gina Lollobrigida
Fotó: Keystone Features /   GettyImages

Életteli, szenvedélyes és karizmatikus vagy. Imádod az életet minden formájában, és ezt sugárzod másokra is.

A többi személyiségtesztet is érdemes kitöltened, hogy többet megtudj önmagadról:

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

