Személyiségteszt: melyik hollywoodi színésznő alakítana téged egy filmben? Most kiderül

A mozi aranykorának ikonikus színésznői nemcsak tehetségükkel, hanem karakteres személyiségükkel is rabul ejtették a közönséget. Most egy egyszerű, de izgalmas személyiségteszt segítségével kiderítheted, melyik klasszikus filmhősnő játszana téged egy rólad szóló filmben. Válaszolj öt kérdésre, és kiderül, ki játszana téged a vásznon – a szenvedélyes Vivien Leightől a karizmatikus Gina Lollobrigidáig!
a) Romantikus
b) Western
c) Kosztümös film
d) Dráma
e) Thriller
a) Érzékeny és szenvedélyes
b) Független és céltudatos
c) Elegáns és visszafogott
d) Rejtélyes és tudatos
e) Szenvedélyes és életvidám
a) Mély érzelmi kötődés és megértés
b) Őszinteség és hűség
c) Stílus és tisztelet
d) Intimitás és titoktartás
e) Szenvedély és energiacsere
a) Egy romantikus könyvet olvasva
b) Sportolással
c) Egy baráttal beszélgetve
d) Természetben
e) Társaságban
a) „Az élet nem arról szól, hogy várjuk a vihart, hanem hogy megtanuljunk táncolni az esőben.”
b) „Az erő nem a fizikai képességből ered, hanem a legyőzhetetlen akaraterőből.”
c) „Az elegancia az egyetlen szépség, ami soha nem múlik el.”
d) „Néha a csend beszél a legtöbbet.”
e) „Az élet egy kaland, amelyet szenvedéllyel kell élni.”
Te egy szenvedélyes, érzelmes személyiség vagy, aki mélyen átéli az élet minden pillanatát. A romantika és az érzelmi kapcsolatok fontosak számodra. Vivien tökéletesen hozná a karaktered.
Erős, független és céltudatos vagy, aki nem fél kiállni magáért. Szereted a kihívásokat és mindig önmagad maradsz. Hiszel a hosszú, harmónikus kapcsolatokban, pont mint Katherine.
Elegáns, kifinomult és mindig tudod, hogyan kell megjelenni. A stílus és a tisztelet számodra alapvető értékek. Grace lenne az ideális választás a szerepre.
Titokzatos személy vagy, akit nehéz kiismerni. Szereted a csendet és az intimitást. Téged Greta játszana egy filmben!
Életteli, szenvedélyes és karizmatikus vagy. Imádod az életet minden formájában, és ezt sugárzod másokra is.
