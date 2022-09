Felfedjük a titkot, ez a négy csillagjegy a legjobb az ágyban

A szex – amellett, hogy rendkívül egészséges is, hiszen a rendszeres hancúrozással jobban felturbózzuk a szervezetünket, mintha egy marék vitamint szednénk – alapvetően határozza meg a kapcsolatainkat, az életünket, és noha vannak olyan hibák, amiket szinte mindenki elkövet az ágyban, ha nem figyel oda, bizony vannak, akik ösztönösen tehetségesebbek, ha a lepedőgyűrés kerül szóba. Most összeszedtük azt a négy csillagjegyet, akik előnyből indulnak, ha szexről van szó. Tegyük hozzá: sosem lehet általánosítani! Kivételek mindig akadnak, és bizony fejlődni is lehet bármikor egy-egy orgazmus-garantáló trükk elsajátításával.

Ez a négy csillagjegy ösztönösen jó, ha szexről van szó

Skorpió

A skorpió nem csak szenvedélyes, érzéki, de igen hamar felfedezi önnön szexualitását. Jellemzően hamar elveszti a szüzességét, onnantól pedig folyamatosan fejleszti a készségeit. Noha elsőre sokan nem mondanák meg róluk, de a skorpiók szenvedélyes szeretők.

A skorpió férfinak nem számítanak a tabuk, a határok, így hajlandó messzire merészkedni, új dolgokkal kísérletezni az ágyban is. Nem áll tőle távol némi fájdalom sem, ami még extrémebbé, ugyanakkor felejthetetlenebbé teszi vele a szexet. A skorpió nővel pedig valósággal megnyerte párja a főnyereményt: náluk ugyanis az életük elengedhetetlen része a szex, az erotika.

Kos

A kosok szexuálisan rendkívül aktívak. Sok kapcsolatuk volt és lesz is az életükben, és bizony számukra egy párkapcsolat gyakran inkább a szexről szól, mint az érzelmekről. Arról viszont nagyon. Néha félénknek tűnnek, ez azonban ne zavarjon meg minket: valójában ők választanak párt.

A kos férfiak a domináns fél szerepét töltik be az ágyban: hevesek, vadak, nem fogják vissza magukat, élénk képzeletüknek hála pedig rengeteg szexuális fantáziát képesek valóra váltani. Ha úgy döntenek, a kos nők pontosan tudják, hogy kell egy pasit elcsábítani. Ha szexről van szó, nem feltétlen önzetlenek, először a saját örömüket helyezik előtérbe. A romantikus előjáték nem az ő kenyerük, ugyanakkor mindig készek a vad, nyers, kirobbanó szexre – amivel minden férfit levesznek a lábukról.