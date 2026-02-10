Miért vagy még mindig szingli? Egy új tanulmány feltárta a megdöbbentő igazságot

Közeleg a Valentin-nap, ezért ilyenkor még inkább fókuszba kerül a szerelem és a párkeresés. Egy új tanulmány arra világított rá, hogy a szinglilét nem csupán a véletlenen múlik. Kíváncsi vagy, milyen tényezők befolyásolják a párkapcsolati státuszod alakulását? Most felfedjük azokat a belső tényezőket, amelyek növelhetik annak az esélyét, hogy valaki hosszabb ideig egyedülálló marad. Lehet, hogy te is magadra ismersz!
Rohanó világunkban az egyedüllétet gyakran magyarázzuk időhiánnyal, kellemetlen tapasztalatokkal vagy egyszerű balszerencsével, viszont a kutatók szerint sokkal több áll a hátterében, mint hinnénk. Azonban, mielőtt még kitérnénk a tanulmányra, fontos tisztázni, hogy a szingliségnek nem kell egyet jelentenie a magánnyal, hiszen egy kiváló fejlődési szakasznak tekinthető, melynek során nagyobb önismeretre tehetsz szert. De lássuk is, mit mondanak a kutatók!
Lehetséges, hogy éppen azon tűnődsz, vajon miért nem találtad még meg a párodat. A Zürichi Egyetem csapata 17 ezer ember bevonásával vizsgálta meg ezt a kérdéskört, és arra az eredményre jutott, miszerint azok maradtak hosszabb ideig egyedülállók, akik magasabb iskolai végzettséggel rendelkeztek. Emellett pedig a szülőkkel való együttélés is összefüggésben állt a párkapcsolati státusszal. Tehát akik elrepültek a szülői fészekből, nagyobb eséllyel találtak maguknak párt.
Ezeket a tulajdonságokat a tudomány is alátámasztja, így lehetséges, hogy ezek közül egyik vagy csak kevés jellemző a pasira, inkább szingli maradsz.
Ebből a videóból megtudhatod, hogy miért van teljesen rendben a szingliség:
