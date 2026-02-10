Miért vagy még mindig szingli? Egy új tanulmány feltárta a megdöbbentő igazságot

Közeleg a Valentin-nap, ezért ilyenkor még inkább fókuszba kerül a szerelem és a párkeresés. Egy új tanulmány arra világított rá, hogy a szinglilét nem csupán a véletlenen múlik. Kíváncsi vagy, milyen tényezők befolyásolják a párkapcsolati státuszod alakulását? Most felfedjük azokat a belső tényezőket, amelyek növelhetik annak az esélyét, hogy valaki hosszabb ideig egyedülálló marad. Lehet, hogy te is magadra ismersz!

Fotó: Shutterstock

Sokkal több állhat a szingliség hátterében, mint gondolnád.

Rohanó világunkban az egyedüllétet gyakran magyarázzuk időhiánnyal, kellemetlen tapasztalatokkal vagy egyszerű balszerencsével, viszont a kutatók szerint sokkal több áll a hátterében, mint hinnénk. Azonban, mielőtt még kitérnénk a tanulmányra, fontos tisztázni, hogy a szingliségnek nem kell egyet jelentenie a magánnyal, hiszen egy kiváló fejlődési szakasznak tekinthető, melynek során nagyobb önismeretre tehetsz szert. De lássuk is, mit mondanak a kutatók!

Egy új, szingliséggel kapcsolatos tanulmány érdekes eredményekre jutott

Lehetséges, hogy éppen azon tűnődsz, vajon miért nem találtad még meg a párodat. A Zürichi Egyetem csapata 17 ezer ember bevonásával vizsgálta meg ezt a kérdéskört, és arra az eredményre jutott, miszerint azok maradtak hosszabb ideig egyedülállók, akik magasabb iskolai végzettséggel rendelkeztek. Emellett pedig a szülőkkel való együttélés is összefüggésben állt a párkapcsolati státusszal. Tehát akik elrepültek a szülői fészekből, nagyobb eséllyel találtak maguknak párt.

A szingli létnek nem kell egyet jelentenie a magánnyal.

Fotó: Shutterstock

Ezeket a tulajdonságokat találják a nők a legvonzóbbnak a férfiakban

Ezeket a tulajdonságokat a tudomány is alátámasztja, így lehetséges, hogy ezek közül egyik vagy csak kevés jellemző a pasira, inkább szingli maradsz.

Népszerűség : a szakértők azt találták, hogy azok a férfiak, akik népszerűek a nők körében, jobban felkeltik az érdeklődést. Az elképzelés szerint ugyanis ezek a pasik kedvesebbnek és hűségesebbnek tűnnek.

: a szakértők azt találták, hogy azok a férfiak, akik népszerűek a nők körében, jobban felkeltik az érdeklődést. Az elképzelés szerint ugyanis ezek a pasik kedvesebbnek és hűségesebbnek tűnnek. Anyagi helyzet : egy új tanulmány alapján a nők számára nagyon vonzó tud lenni a vastag pénztárca, ellentétben a férfiakkal, akik a külsőt sokkal fontosabbnak tartják.

: egy új tanulmány alapján a nők számára nagyon vonzó tud lenni a vastag pénztárca, ellentétben a férfiakkal, akik a külsőt sokkal fontosabbnak tartják. Sportos alkat : egy korábbi kutatás arra mutatott rá, hogy a nők számára rendkívül fontos a magasság és az erős testalkat.

: egy korábbi kutatás arra mutatott rá, hogy a nők számára rendkívül fontos a magasság és az erős testalkat. Intelligencia: egy kutatás szerint az emberek közel egytizedénél az intelligencia áll az első helyen, ha a vonzalomról van szó.

