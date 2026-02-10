Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Elvira névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szingli nő éppen várja a randipartnerét.

Miért vagy még mindig szingli? Egy új tanulmány feltárta a megdöbbentő igazságot

test és lélek
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 10:45
egyedülállószinglipárkapcsolat
Mi van, ha azt mondjuk, hogy az egyedüllét nem kudarc, hanem egy tudatalatti döntés? Ha már régóta szingli vagy, könnyű azt hinni, hogy valami nincs rendben, főleg Valentin-nap környékén. Pedig egy új tanulmány szerint az egyedüllét mögött gyakran mélyebb okok húzódnak meg. Cikkünkben ezúttal utánajártunk, mi állhat ennek a hátterében.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Közeleg a Valentin-nap, ezért ilyenkor még inkább fókuszba kerül a szerelem és a párkeresés. Egy új tanulmány arra világított rá, hogy a szinglilét nem csupán a véletlenen múlik. Kíváncsi vagy, milyen tényezők befolyásolják a párkapcsolati státuszod alakulását? Most felfedjük azokat a belső tényezőket, amelyek növelhetik annak az esélyét, hogy valaki hosszabb ideig egyedülálló marad. Lehet, hogy te is magadra ismersz!

Fiatal, szingli nő nyomkodja a mobilját.
Most megtudhatod, hogy mi állhat szingliséged hátterében! 
Fotó: Shutterstock 
  • Sokkal több állhat a szingliség hátterében, mint gondolnád.
  • Fontos tisztázni, hogy az egyedüllétnek nem kell egyet jelentenie a magánnyal.
  • Van 4 olyan tulajdonság, amit a nők különösen vonzónak találnak egy férfiban.

Miért vagy még mindig szingli? A tudósok végre megválaszolták az örök kérdést

Rohanó világunkban az egyedüllétet gyakran magyarázzuk időhiánnyal, kellemetlen tapasztalatokkal vagy egyszerű balszerencsével, viszont a kutatók szerint sokkal több áll a hátterében, mint hinnénk. Azonban, mielőtt még kitérnénk a tanulmányra, fontos tisztázni, hogy a szingliségnek nem kell egyet jelentenie a magánnyal, hiszen egy kiváló fejlődési szakasznak tekinthető, melynek során nagyobb önismeretre tehetsz szert. De lássuk is, mit mondanak a kutatók!

Egy új, szingliséggel kapcsolatos tanulmány érdekes eredményekre jutott

Lehetséges, hogy éppen azon tűnődsz, vajon miért nem találtad még meg a párodat. A Zürichi Egyetem csapata 17 ezer ember bevonásával vizsgálta meg ezt a kérdéskört, és arra az eredményre jutott, miszerint azok maradtak hosszabb ideig egyedülállók, akik magasabb iskolai végzettséggel rendelkeztek. Emellett pedig a szülőkkel való együttélés is összefüggésben állt a párkapcsolati státusszal. Tehát akik elrepültek a szülői fészekből, nagyobb eséllyel találtak maguknak párt.

Szingli nő egyedül nézi otthon a filmet.
A szingli létnek nem kell egyet jelentenie a magánnyal.
Fotó: Shutterstock 

Ezeket a tulajdonságokat találják a nők a legvonzóbbnak a férfiakban

Ezeket a tulajdonságokat a tudomány is alátámasztja, így lehetséges, hogy ezek közül egyik vagy csak kevés jellemző a pasira, inkább szingli maradsz.

  • Népszerűség: a szakértők azt találták, hogy azok a férfiak, akik népszerűek a nők körében, jobban felkeltik az érdeklődést. Az elképzelés szerint ugyanis ezek a pasik kedvesebbnek és hűségesebbnek tűnnek.
  • Anyagi helyzet: egy új tanulmány alapján a nők számára nagyon vonzó tud lenni a vastag pénztárca, ellentétben a férfiakkal, akik a külsőt sokkal fontosabbnak tartják.
  • Sportos alkat: egy korábbi kutatás arra mutatott rá, hogy a nők számára rendkívül fontos a magasság és az erős testalkat.
  • Intelligencia: egy kutatás szerint az emberek közel egytizedénél az intelligencia áll az első helyen, ha a vonzalomról van szó.

Ebből a videóból megtudhatod, hogy miért van teljesen rendben a szingliség:

Ezek a szingliséggel kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu