"Összeházasodtam saját magammal, de most ismét rám talált a szerelem"

Egyedül, fehér ruhában vonult végig az oltárhoz, de egy évtizeddel azután, hogy összeházasodott saját magával, Sophie Tanner-re ismét rátalált a szerelem.

Saját magával házasodott össze a nő (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A rengeteg fájdalom után saját magát választotta

A sologámia úttörője világsztár lett, miután 2015-ben esküvőt tartott saját magának. A rengeteg árulás és fájdalom után a 37 éves Sophie úgy döntött saját magát választja, így Brighton-ban megtartotta esküvőjét, ahol apja kísérte az oltárhoz, és minden barátja és családtagja jelen volt, hogy megünnepeljék a nagy napot.

Az utolsó csepp a pohárban közvetlenül 30 éves kora előtt történt, amikor a párja megcsalta az egyik barátjukkal. Az árulás után levertnek és legyőzöttnek érezte magát, de egy reggel valami mással ébredt.

Ez tényleg betett. Összetörte az önbecsülésemet. Amikor valaki megcsal, nem tudsz nem úgy érezni, hogy nem vagy elég

- emlékezett vissza.

Ahelyett, hogy egy újabb kapcsolatba sietett volna, úgy döntött, hogy magára koncentrál. A 2015-ös esküvője, amelyen 20 koszorúslány és egy első tánc volt, segített neki bebizonyítani magának, hogy egyedül is elég jó.

Akkoriban az volt a legőszintébb dolog, amit tehettem a felépülésért, hogy megházasodtam magammal... Az esküvő előtti estén tényleg nagyon ideges voltam. Aggódtam, hogy esni fog az eső, hogy senki sem fog megjelenni, hogy valami rosszat mondok... a szokásos idegesség. Azonban valójában nem is kívánhattam volna jobb napot

- mondta.

Miután az esküvője felkapott lett, könyvet írt az élményeiről, és váratlanul az önszeretet szószólójává vált.

10 évvel azután, hogy összeházasodott saját magával, ismét rátalált a szerelem

Sophie nemrég újra megtalálta a szerelmet Dom-mal, aki egy ideje az első komoly partnere, miután néhány évvel ezelőtt barátságot kötöttek.

Dom is sokáig egyedülálló volt, és a pár üdítő kölcsönös kíváncsiságot érzett egymás iránt. Most, több mint hat hónappal később, Sophie a kapcsolatát eddigiek körül legegészségesebb tartja. Sok férfival ellentétben, akiket fenyegetve érezték magukat a nyilvános élete miatt, Dom érdeklődik iránta, és miután randizni kezdtek, még a könyvét is megvette.

Ez nagyon vonzó volt számomra. Inkább kíváncsi volt, mint fenyegetett.

Annak ellenére, hogy némi negativitással szembesült az interneten, Sophie azt mondja, hogy tíz évvel a nagy napja után szilárdabbnak érzi magát, mint valaha, és nem zárta ki a házasságot, de nem érez rá nyomást sem. Hozzátette, hogy az önmagával házasodott össze nem azt jelenti, hogy elutasítsa a szerelmet, csupán önszeretet gyakorolt, és feljebb emelte elvárásait - írta a Mirror.