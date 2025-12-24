Meg fogsz lepődni: a profilozó szerint ezt árulja el a személyiségedről a karácsonyfád

A választott színek, a díszek típusa, az elrendezés mind-mind személyiségjegyeket tükrözhetnek. Ebből a cikkből kiderül, hogy milyen a személyiséged a karácsonyfád alapján egy profilozó szerint. Lássuk, a különböző karácsonyfa fajták milyen jellemre utalnak!

Az, hogy milyen karácsonyfa fajták a kedvenceid, többet elárul a személyiségedről mint gondolnád.

Fotó: bonilook / Shutterstock

A profilozó Darren Stanton, az „emberi hazugságvizsgáló".

Ha kicsi a fád, rendszerető ember vagy, ha túl, nagy akkor túlságosan ambiciózus.

Ha minimalista a fád, akkor a nyugalmat keresed, ha túldíszíted, akkor nagyon extrovertált a személyiséged.

Ha saját díszeket készítesz, az kreatív személyiségre vall.

Karácsonyfa fajták és a személyiség összefüggései egy profilozó szerint

A profilozó: Darren Stanton

Darrent Stanton, korábbi rendvédelmi tisztet, „az emberi hazugságvizsgálóként” tartják számon. Mindent képes kiszedni a gyanúsítottakból, pszichológia diplomával rendelkezik és testbeszéd-szakértő.

Stanton a karácsonyfa profilozás során olyan szempontokat is figyelembe vesz, mint az elhelyezés, a kreativitás vagy a dizájn. Darrent, a karácsonyfád alapján úgy olvas téged, mint egy nyitott könyvet. Lássuk milyen a személyiséged a profilozó szerint a fád alapján.

Ha kicsi a fa

Darrent szerint, aki kis fát választ, nem szereti a rendetlenséget.

A szervezettség fontos része a napjuknak és a személyiségüknek. Egy kis fával is elismerik, hogy karácsony van, de minimális helyet foglal el a fa az életterükből.”

Ők azok, akik az ünnep végén gond nélkül összepakolják a fát és tovább lépnek. „Ez a személy hamar visszatér a szokásos környezetébe, amint véget ér az ünnepi szezon.”

Ha túl nagy a fa

Darrent nincs jó véleménnyel azokról, akik túl nagy fát választanak.

Az a személy, aki túl nagy fát rak a szobába, az túlságosan ambiciózus és nagyképű. Nagy kockázatvállaló. Hajlamos túlzásba esni a dolgokkal.”

A profilozó szerint, az évek múlásával ezek az emberek csak egyre nagyobb és nagyobb karácsonyfát akarnak, és egyre több díszt pakolnak rá, hogy túlkompenzáljanak. „Foglalkozásukat tekintve általában vállalkozók, vezérigazgatók vagy bármi más, ahol nagyban és a megszokottól eltérően gondolkodnak. A karácsonyfájuk díszítésének módja sem különbözik ettől.”