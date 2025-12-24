Meg fogsz lepődni: a profilozó szerint ezt árulja el a személyiségedről a karácsonyfád

A választott színek, a díszek típusa, az elrendezés mind-mind személyiségjegyeket tükrözhetnek. Ebből a cikkből kiderül, hogy milyen a személyiséged a karácsonyfád alapján egy profilozó szerint. Lássuk, a különböző karácsonyfa fajták milyen jellemre utalnak!
Darrent Stanton, korábbi rendvédelmi tisztet, „az emberi hazugságvizsgálóként” tartják számon. Mindent képes kiszedni a gyanúsítottakból, pszichológia diplomával rendelkezik és testbeszéd-szakértő.
Stanton a karácsonyfa profilozás során olyan szempontokat is figyelembe vesz, mint az elhelyezés, a kreativitás vagy a dizájn. Darrent, a karácsonyfád alapján úgy olvas téged, mint egy nyitott könyvet. Lássuk milyen a személyiséged a profilozó szerint a fád alapján.
Darrent szerint, aki kis fát választ, nem szereti a rendetlenséget.
A szervezettség fontos része a napjuknak és a személyiségüknek. Egy kis fával is elismerik, hogy karácsony van, de minimális helyet foglal el a fa az életterükből.”
Ők azok, akik az ünnep végén gond nélkül összepakolják a fát és tovább lépnek. „Ez a személy hamar visszatér a szokásos környezetébe, amint véget ér az ünnepi szezon.”
Darrent nincs jó véleménnyel azokról, akik túl nagy fát választanak.
Az a személy, aki túl nagy fát rak a szobába, az túlságosan ambiciózus és nagyképű. Nagy kockázatvállaló. Hajlamos túlzásba esni a dolgokkal.”
A profilozó szerint, az évek múlásával ezek az emberek csak egyre nagyobb és nagyobb karácsonyfát akarnak, és egyre több díszt pakolnak rá, hogy túlkompenzáljanak. „Foglalkozásukat tekintve általában vállalkozók, vezérigazgatók vagy bármi más, ahol nagyban és a megszokottól eltérően gondolkodnak. A karácsonyfájuk díszítésének módja sem különbözik ettől.”
Egy szín, kevés dísz, letisztult vonalak. Az ilyen fát választóknak „A szervezettség fontos része a napjaiknak és a személyiségüknek” – mondja Darren. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy hideg lenne vagy érzéketlen az illető – inkább arról árulkodik, hogy értékeli az egyszerűséget, nem szereti a túlzásokat. A karácsonyfa díszítés során nem az a célja, hogy teleposztolja a közösségi oldalakat a karácsonyfával pózolós képekkel, nem a külsőségek érdeklik. A nyugalmat keresi, nem pedig feltűnősködést.
A különc emberek mindig érdekesek, mert nincsenek korlátjaik vagy arányérzékük. Túl sok az égő, a gömbdísz és még a fát is túlterhelik”
– mondja Stanton. Fenyőfa díszítés kapcsán nincs olyan, hogy “túl sok”, csak olyan, hogy “még több”. Stanton szerint ők az igazán extrovertált emberek, akik szeretnek a középpontban lenni. Ők biztosan posztolni fognak a social media oldalakon, nem is egyszer. Mindig találnak helyet egy újabb dísznek, égősornak és az angyalhajat sem sajnálják. Náluk minden csillog-villog.
Vannak, akik szívesebben készítik el saját dekorációikat, mivel ez hűen tükrözi személyiségüket. Nyitott emberek és meglehetősen határozott véleményük van mindenről”
– mondja Darrent. Környezettudatosak, hiszen a díszeket a következő évben is használhatják. Rendkívül kreatív személyiségek, akik a munkájukban is kreatív munkakörben dolgoznak. Igyekeznek kibontakoztatni a képességeiket.
Rólad mit árul el a karácsonyfád a profilozó szerint?
Nézd meg az alábbi videót:
Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.