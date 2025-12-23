KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Viktória névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Karácsony vita nélkül: ezt az 5 mondatot soha ne mondd az ünnepi asztalnál

család
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 11:45
családi drámakarácsonykonfliktusvita
Imádod a karácsonyi vacsorák hangulatát, de néha becsúszik egy-egy mondat, amitől mindenki lefagy az asztalnál? Mutatjuk az 5 legkellemetlenebb beszólást az ünnepi asztalnál, amit jobb, ha idén messzire elkerülsz, így eltelhet a karácsony vita nélkül!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Az ünnepi vacsora nemcsak az ételekről, hanem a közös élményekről, nevetésekről és a meghitt pillanatokról szól. Mégis, mindannyian ismerjük azt a helyzetet, amikor egy rosszul elsütött mondat hirtelen megfagyasztja a levegőt az ünnepi asztalnál. Mutatjuk milyen megjegyzéseket kerülj el. Így telhet el a karácsony vita nélkül.

Karácsony vita nélkül
Karácsony vita nélkül: 5+1 jó tanács a békés ünnepi vacsorához
Fotó: BearFotos / Shutterstock 
  • A karácsony nem a kalóriaszámlálásról szól.
  • A vacsorából nem kell főzőversenyt szervezni.
  • Karácsonykor érdemes kerülni a politikát.
  • Az ünnepi asztalnál bizonyos érzékeny témák nem kaphatnak helyet.
  • A diétát nem illik a vacsoraasztalnál hangoztatni.
  • A legfontosabb a jó a hangulat.

Karácsony vita nélkül: ezeket a mondatokat kerüld az ünnepi asztalnál

Egy ártatlannak tűnő megjegyzés is elég lehet ahhoz, hogy valaki kellemetlenül érezze magát, vagy hogy a vidám hangulat helyett megfagyjon a levegő. Ám ezek a helyzetek könnyen elkerülhetők, ha kicsit odafigyelünk arra, mit mondunk. Most megmutatjuk, melyik az az 5 mondat, amit idén jobb, ha elkerülsz a családi összejöveteleken!

1. Ugye tudjátok, hogy ez a bejgli mennyi kalória?

Ne, ne, ne! Az ünnepek nem a kalóriaszámolásról szólnak, hanem arról, hogy élvezzük a finom falatokat. Senki nem akarja hallani, hogy a mákos bejgli három szelet után már egy teljes napi kalóriabevitel. Csak dőlj hátra, és hagyd, hogy mindenki boldogan tömje magába a sütit. Az újévi fogadalmak úgyis januárban kezdődnek!

2. Jaj, hát én teljesen máshogy csinálom ezt a receptet!

Ezzel a mondattal biztosan nem szerzel plusz pontokat a házigazdánál. Akár anyukád, nagymamád, sógornőd vagy a párod készítette az ételt, vendéglátóid most a legjobb formájukat akarták hozni. Ne kezdj el recepteket hasonlítgatni, hiszen ez nem főzőverseny, hanem ünnepi vacsora!

3. Tényleg most van itt az ideje a politikáról beszélni?

Ha van valami, ami villámgyorsan képes szétrobbantani a jó hangulatot az asztalnál, az a politika. Teljesen mindegy, ki mit gondol, biztos, hogy nem az ünnepi asztal a legjobb hely a vitákhoz. Tölts egy pohár bort, szedj még egy adag töltött káposztát, és tereld a beszélgetést inkább a legjobb karácsonyi filmek felé.

4. Na, és mikor lesz már esküvő/baba/lakás nálatok?

Ha csak egy jó tanácsot viszel magaddal az ünnepi asztalhoz, legyen ez: soha ne kérdezz ilyet! Ezek a kérdések szinte mindig kínosak, bántóak és senki nem akarja a család előtt magyarázni, miért nem házasodtak még össze vagy miért nincs még gyerek. Meg amúgy sincs hozzá semmi közünk, ne üssük az orrunkat mások magánéletébe. Bízz bennünk, jobb, ha nem feszegeted ezt a témát.

5. Én most épp diétázom, úgyhogy csak nézem, ahogy ti esztek!

A karácsony vita nélkül telhet ha nem a plusz kilókról beszélsz
A legjobb, ha karácsonykor te is lazítasz a nadrágszíjon: kezdd a diétát az új évben!
Fotó: Garna Zarina / Shutterstock 

Hát, köszi… Az ünnepek nem a fogyókúráról szólnak, hanem a közös evésről-ivásról. Senki nem akarja rosszul érezni magát, amiért boldogan falatozik, miközben valaki mellette bűntudatkeltő szemekkel turkál a salátában. Ha diétázol, tarts mértéket, de ne mondd el minden falatnál!

+1 jó tanács

Az ünnepi asztal legnagyobb titka, hogy nem az étel és az ital, hanem a jó hangulat számít. Szóval idén hagyd a kellemetlen beszólásokat, dőlj hátra, nevess sokat, és élvezd az ünnepeket!

Hogyan alakíthattok ki egészséges családi kapcsolatot?

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu