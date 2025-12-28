Kitálalt a magyar Nostradamus: kegyetlen 9 hónap áll előttünk a Fekete Hold miatt

Belső feszültség, megfelelési kényszer és hihetetlen erős szabadságvágy mozog most az emberekben. A Nagy Duett 5. évadának nyerteseit megjósló magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás szerint az univerzum egy különleges együttállással küld jeleket nekünk egészen őszig: a Nyilasba került a Fekete Hold Lilith, amely az elfojtott igazságok, a belső szabadságvágy felszínre törését hozza el. Készen állsz a lelki viharokra?

A Fekete Hold Lilith óriási erőket mozgat meg, több mint fél éven át! / Képünk illusztráció: unsplash

Mi az a Fekete Hold Lilith?

A Fekete Hold Lilith nem egy valódi égitest vagy bolygó, ám komoly spirituális erőket mozgat meg. Lilith a héber legendákban Ádám első felesége volt, egy független, lázadó, vad és elnyomott női energia, aki nem hajolt meg senki akaratának. A Fekete Hold Lilith ezeket a felismerésre, változásra késztető energiákat hozta el december 21-től, amikor a Nyilas jegybe került.

A Nyilas

a kaland,

a filozófia,

az utazás,

a bővülés,

az igazságkeresés

és a szabadság

jegye, a Lilith-tel összefonódva komoly árnyékmunkát végez mindenki életében – 9 hónapon át, 2026 szeptemberéig dolgoznak együtt ezek az energiák a Fekete Hold égisze alatt!

Eddig, és ne tovább!

A magyar Nostradamus szerint december 21-től rengetegen érezhetik, hogy tele van a hócipőjük a felszínességgel, az ígérgetésekkel, a halogatásokkal. Ezek szerinte az univerzum mestertervének jelei.

- Kapcsolatokban, munkában, barátságokban, de akár a hitünkkel kapcsolatban is megjelenhet az érzés, hogy eddig ezt elfogadtam, de most már nem tudom… - kezdte el részletezni Tamás mágus.

A Fekete Hold Lilith és a Nyilas együtt segítő löketet adhat – a változás felé.

Ez sokaknál hozhat feszültséget, ingerlékenységet, csalódást, vagy akár dühöt is. Fontos tudni, hogy ezek nem rossz érzések. Ezek jelzések. Azt mutatják meg, hol léptük át már régen a saját határainkat!

– húzta alá, kiemelve: ebben az időszakban különösen erős lehet a vágy a szabadságra.

Ám a spirituális erők kétségeket is felszínre hoznak.

Illy Roland Tamás szerint segítő próbákon esünk át ebben az időszakban / Fotó: Beküldött fott

- Most már szeretnénk kimondani, mit gondolunk, mit érzünk, mit szeretnénk. Ugyanakkor ott van a félelem is, hogy mi lesz, ha ezzel megbántunk másokat, ha elveszítünk kapcsolatokat, ha kilógunk a sorból. Ez a belső feszültség most sok ember életében jelen van – emelte ki.