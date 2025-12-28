Kitálalt a magyar Nostradamus: kegyetlen 9 hónap áll előttünk a Fekete Hold miatt

Belső feszültség, megfelelési kényszer és hihetetlen erős szabadságvágy mozog most az emberekben. A Nagy Duett 5. évadának nyerteseit megjósló magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás szerint az univerzum egy különleges együttállással küld jeleket nekünk egészen őszig: a Nyilasba került a Fekete Hold Lilith, amely az elfojtott igazságok, a belső szabadságvágy felszínre törését hozza el. Készen állsz a lelki viharokra?
A Fekete Hold Lilith nem egy valódi égitest vagy bolygó, ám komoly spirituális erőket mozgat meg. Lilith a héber legendákban Ádám első felesége volt, egy független, lázadó, vad és elnyomott női energia, aki nem hajolt meg senki akaratának. A Fekete Hold Lilith ezeket a felismerésre, változásra késztető energiákat hozta el december 21-től, amikor a Nyilas jegybe került.
A Nyilas
jegye, a Lilith-tel összefonódva komoly árnyékmunkát végez mindenki életében – 9 hónapon át, 2026 szeptemberéig dolgoznak együtt ezek az energiák a Fekete Hold égisze alatt!
A magyar Nostradamus szerint december 21-től rengetegen érezhetik, hogy tele van a hócipőjük a felszínességgel, az ígérgetésekkel, a halogatásokkal. Ezek szerinte az univerzum mestertervének jelei.
- Kapcsolatokban, munkában, barátságokban, de akár a hitünkkel kapcsolatban is megjelenhet az érzés, hogy eddig ezt elfogadtam, de most már nem tudom… - kezdte el részletezni Tamás mágus.
A Fekete Hold Lilith és a Nyilas együtt segítő löketet adhat – a változás felé.
Ez sokaknál hozhat feszültséget, ingerlékenységet, csalódást, vagy akár dühöt is. Fontos tudni, hogy ezek nem rossz érzések. Ezek jelzések. Azt mutatják meg, hol léptük át már régen a saját határainkat!
– húzta alá, kiemelve: ebben az időszakban különösen erős lehet a vágy a szabadságra.
Ám a spirituális erők kétségeket is felszínre hoznak.
- Most már szeretnénk kimondani, mit gondolunk, mit érzünk, mit szeretnénk. Ugyanakkor ott van a félelem is, hogy mi lesz, ha ezzel megbántunk másokat, ha elveszítünk kapcsolatokat, ha kilógunk a sorból. Ez a belső feszültség most sok ember életében jelen van – emelte ki.
A mostani asztrológiai állás embertpróbáló, de a nyugalom kulcsa is kezünkben van! A magyar Nostradamus segítséget nyújt egy útmutatóval, hogy a belső lelki egyensúlyt megtaláljuk a Fekete Hold perzselő Lilith energiái között, és képesek legyünk határhúzásra az életünk bármely területén.
Ne akarjatok most mindent azonnal megoldani vagy lezárni. Nem kell forradalmat csinálni! Legyetek őszinték magatokhoz. A lelketek jelezni fog, hogy mi a sok és mi az, ami már elmúlt, nem kell neki. Ismerjétek fel, mi fér bele nektek.
– mutatott rá.
Cupido nyila is tüzes lehet most, de kikerülhetők a konfliktusok.
- Ha egy kapcsolatban nem lehet önmagatoknak lenni, ha egy elvárás folyamatosan szorongást kelt, ha egy hit, vagy gondolat inkább félelmet hoz, mint megnyugvást, akkor ideje elgondolkodni azon, valóban a tiétek-e még.… - tanácsolja a mágus.
Ez az időszak hozhat bizonytalanságot is.
- Olyan érzéseket tör fel a lelketekből, mintha nem tudnátok, merre tovább. Nincs ok aggodalomra, ez teljesen normális. A régi már nem működik, az új meg még alakul. Nem vagytok elkésve, nem vagytok rossz úton. Épp tanuljátok meghallani a saját belső hangotokat.
Ha most azt érzitek, hogy már nem tudtok úgy élni, hinni, kapcsolódni, mint eddig, az nem baj. Ez annak a jele, hogy elkezdtetek közelebb kerülni önmagatokhoz. Ez az időszak nem elvenni akar tőletek, hanem visszaadni. Őszinteséget, a belső szabadságot, azt az érzést, hogy végre nem mások életét élitek, hanem a sajátotokat!
– zárta szavait a csodatevő mágus.
