Ezek a tulajdonságok nem hazudnak – 7 biztos jel, hogy partneredből fantasztikus szülő lesz

család
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 09:15
gyermekvállalásszülőpartner
Egy bizonyos korban már nemcsak azt nézed egy párkapcsolatban, hogy jól kijöttök-e, hanem azt is, vajon milyen szülő válna a másikból. Lehet, hogy partnereddel még nem került szóba a családalapítás, azonban a következő tulajdonságok felfedik, hogyan bánna közös gyermeketekkel.
Kelle Fanni
Gondoltál már arra, párod hogyan reagál, ha egy gyerek sír a boltban vagy, hogy hogyan mesél a szüleiről és a gyerekkoráról? És arra, hogyan támogat téged, amikor nem vagy a helyzet magaslatán? Ezek mind-mind árulkodó jelek lehetnek arra vonatkozóan, milyen szülő válna a partneredből. Ebben a cikkben 7 zöld zászlót mutatunk be, amiből már most előrevetítheted közös jövőtöket és elgondolkozhatsz azon, hogyan tovább.

partner, család, társ
Vajon megtalálhatóak a következő tulajdonságok a partneredben?
Fotó: Halfpoint /  Shutterstock 

7 biztos jel, hogy partnered fantasztikus szülővé fog válni

Vajon honnan tudhatod, hogy kedvesed jó szülő lesz-e, mielőtt azzá válik? Erről a kérdésről Julia Goodall klinikai pszichológus beszélt a Metronak, aki azt tanácsolta, hogy gyerekvállalás előtt tegyük fel magunknak és partnerünknek azt a kérdést, hogy mi a szülői lét lényege, majd felsorolt 7 olyan tulajdonságot, amik jellemezhetnek egy ideális szülőt.

Ezeket a személyiségjegyeket tartsd szem előtt:

  • Nagyfokú érzelmi intelligenciával van megáldva

Az érzelmi intelligencia rettentően fontos abban, hogy partnered milyen könnyedén alkalmazkodik a szülői szerepkörhöz, azaz mennyire empatikus és hogyan éli meg az érzelmeit.

  • Jók a konfliktuskezelési képességei

Amennyiben párod jól tudja kezelni a konfliktusokat, képes kompromisszumot kötni és elfogadni a különbségeket anélkül, hogy kizárna téged, arra utalhat, hogy jó szülővé fog válni.

  • Megfelelő kommunikációs készségei vannak

A megfelelő kommunikáció a kapcsolatok alapja, hiszen ezáltal tudjátok kifejezni érzéseiteket és igényeiteket.

Tudatára tudják adni a hiedelmeiket és érzéseiket anélkül, hogy megszégyenítenék vagy lekicsinyelnék a tiédet? A kommunikáció kulcsfontosságú a szülői létben, mind egymással, mind a gyermekeddel

– vélekedett a szakértő.

Cheerful,And,Active,Family,With,Kids,Enjoying,Leisure,Time,And
Ezek a tulajdonságok nem hazudnak – 7 biztos jel, hogy partnered fantasztikus szülő lesz
Fotó: Studio Romantic /  Shutterstock 
  • Jellemző rá a humorérzék

Akik képesek humorral reagálni a stresszre és annak segítségével elűzni azt, ideális apává vagy édesanyává válhatnak. Mivel a szülői lét néha kaotikus, szükség van egy kis komolytalanságra és rugalmasságra, hogy átvészeljétek a nehezebb időszakokat.

  • Fontos számára az öngondoskodás és az önszeretet  

Amennyiben partnered kiáll az igazáért, valamint felvállalja a hibáit, szintén egy nagyon becsülendő tulajdonság, amit ne vegyél félvállról.

Ezáltal kevésbé valószínű, hogy másokkal szemben kritikus lesz, és együttérzést tud mutatni irántad és a gyermekeid iránt is

 – magyarázta Julia Goodall.

  • Kifejezetten kreatív és találékony

A gyermeknevelés közepette olyan szituációban találhatjátok magatokat, amiben eddig talán még sohasem voltatok. Ennek következtében lényeges, hogy némi kreativitással ki tudjuk vágni magunkat még a legkomplikáltabb helyzetekből is.

  • Tudja, mikor kérjen segítséget

A szülői létben szinte képtelenség, hogy szinte mindent egyedül oldjunk meg. Ezért Goodall szerint, ha a partnered tudja, mikor kell segítséget kérni, az egy hatalmas zöld zászló lehet.

Az alábbi videó 18 olyan dolgot mutat be, amit a nagyszerű szülők különböző módon csinálnak:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

