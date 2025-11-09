Ezek a tulajdonságok nem hazudnak – 7 biztos jel, hogy partneredből fantasztikus szülő lesz

Gondoltál már arra, párod hogyan reagál, ha egy gyerek sír a boltban vagy, hogy hogyan mesél a szüleiről és a gyerekkoráról? És arra, hogyan támogat téged, amikor nem vagy a helyzet magaslatán? Ezek mind-mind árulkodó jelek lehetnek arra vonatkozóan, milyen szülő válna a partneredből. Ebben a cikkben 7 zöld zászlót mutatunk be, amiből már most előrevetítheted közös jövőtöket és elgondolkozhatsz azon, hogyan tovább.
Vajon honnan tudhatod, hogy kedvesed jó szülő lesz-e, mielőtt azzá válik? Erről a kérdésről Julia Goodall klinikai pszichológus beszélt a Metronak, aki azt tanácsolta, hogy gyerekvállalás előtt tegyük fel magunknak és partnerünknek azt a kérdést, hogy mi a szülői lét lényege, majd felsorolt 7 olyan tulajdonságot, amik jellemezhetnek egy ideális szülőt.
Az érzelmi intelligencia rettentően fontos abban, hogy partnered milyen könnyedén alkalmazkodik a szülői szerepkörhöz, azaz mennyire empatikus és hogyan éli meg az érzelmeit.
Amennyiben párod jól tudja kezelni a konfliktusokat, képes kompromisszumot kötni és elfogadni a különbségeket anélkül, hogy kizárna téged, arra utalhat, hogy jó szülővé fog válni.
A megfelelő kommunikáció a kapcsolatok alapja, hiszen ezáltal tudjátok kifejezni érzéseiteket és igényeiteket.
Tudatára tudják adni a hiedelmeiket és érzéseiket anélkül, hogy megszégyenítenék vagy lekicsinyelnék a tiédet? A kommunikáció kulcsfontosságú a szülői létben, mind egymással, mind a gyermekeddel
– vélekedett a szakértő.
Akik képesek humorral reagálni a stresszre és annak segítségével elűzni azt, ideális apává vagy édesanyává válhatnak. Mivel a szülői lét néha kaotikus, szükség van egy kis komolytalanságra és rugalmasságra, hogy átvészeljétek a nehezebb időszakokat.
Amennyiben partnered kiáll az igazáért, valamint felvállalja a hibáit, szintén egy nagyon becsülendő tulajdonság, amit ne vegyél félvállról.
Ezáltal kevésbé valószínű, hogy másokkal szemben kritikus lesz, és együttérzést tud mutatni irántad és a gyermekeid iránt is
– magyarázta Julia Goodall.
A gyermeknevelés közepette olyan szituációban találhatjátok magatokat, amiben eddig talán még sohasem voltatok. Ennek következtében lényeges, hogy némi kreativitással ki tudjuk vágni magunkat még a legkomplikáltabb helyzetekből is.
A szülői létben szinte képtelenség, hogy szinte mindent egyedül oldjunk meg. Ezért Goodall szerint, ha a partnered tudja, mikor kell segítséget kérni, az egy hatalmas zöld zászló lehet.
Az alábbi videó 18 olyan dolgot mutat be, amit a nagyszerű szülők különböző módon csinálnak:
