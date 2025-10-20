Amikor a tér és az idő megszűnik: a flow-élmény lehet a kulcs a teljes élethez

Ha valaha is előfordult veled, hogy egy tevékenység teljesen magába szippantott, akkor azon szerencsések közé tartozol, akik átélhették a flow-élményét. De mi is pontosan ez a tudatállapot, milyen pozitív hatásai vannak , és vajon hogyan érheted el? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ.
Csíkszentmihályi Mihály 1975-ben írta le először tudományos formában a flow-élmény fogalmát, amely egy olyan mentális és lelki állapotra utal, amikor valaki teljesen elmerül egy tevékenységben. Ez átélhető akár sport, tanulás vagy kreatív tevékenység során is, mialatt az idő csak úgy elröppen.
Ebben a fókuszált állapotban fontos, hogy az egyén a képességeinek megfelelő tevékenységet válasszon, ami megváltoztatja az időérzékelését és pozitív érzelmeket vált ki belőle
– magyarázta lapunknak Skultéti-Szabó Katalin klinikai szakpszichológus.
A flow-élménynek számtalan előnye van, például pozitívan befolyásolja az érzelmeinket, miközben segít csökkenteni a stresszt
– vélekedett a szakértő, kiemelve a flow-élmény önbizalomra, motiváltságra és közérzetre gyakorolt elképesztő hatását. De vegyük pontosan sorra, milyen előnyökkel kecsegtet ez a tudatállapot.
Skultéti-Szabó Katalin szerint a flow-élmény szinte bárhol, bármikor elérhető, ám ehhez olyan tevékenységet kell választani, amely kellően elkötelezetté és motiválttá tesz, illetve kihívást jelent.
Ezt a pozitív elmeállapotot még a leghétköznapibb tevékenységek közben is elérhetjük, például festés, futás, vagy akár a munkánk során
– zárta gondolatait a szakpszichológus.
Az alábbi videóban Csíkszentmihályi Mihály TED előadását tekintheted meg a flow-élményről, vagyis a boldogság titkáról:
