Amikor a tér és az idő megszűnik: a flow-élmény lehet a kulcs a teljes élethez

Ha valaha is előfordult veled, hogy egy tevékenység teljesen magába szippantott, akkor azon szerencsések közé tartozol, akik átélhették a flow-élményét. De mi is pontosan ez a tudatállapot, milyen pozitív hatásai vannak , és vajon hogyan érheted el? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ.

A festés is okozhat flow-élményt. Fotó: rawfile redux / GettyImages

Mit jelent pontosan a flow-élmény?

Csíkszentmihályi Mihály 1975-ben írta le először tudományos formában a flow-élmény fogalmát, amely egy olyan mentális és lelki állapotra utal, amikor valaki teljesen elmerül egy tevékenységben. Ez átélhető akár sport, tanulás vagy kreatív tevékenység során is, mialatt az idő csak úgy elröppen.

Ebben a fókuszált állapotban fontos, hogy az egyén a képességeinek megfelelő tevékenységet válasszon, ami megváltoztatja az időérzékelését és pozitív érzelmeket vált ki belőle

– magyarázta lapunknak Skultéti-Szabó Katalin klinikai szakpszichológus.

Mit ad nekünk valójában a flow?

A flow-élménynek számtalan előnye van, például pozitívan befolyásolja az érzelmeinket, miközben segít csökkenteni a stresszt

– vélekedett a szakértő, kiemelve a flow-élmény önbizalomra, motiváltságra és közérzetre gyakorolt elképesztő hatását. De vegyük pontosan sorra, milyen előnyökkel kecsegtet ez a tudatállapot.

Segít az érzelemszabályozásban: a különleges tudatállapot hozzájárulhat olyan készségek fejlesztéséhez, amelyekkel könnyebben tudjuk szabályozni az érzelmeinket.

a különleges tudatállapot hozzájárulhat olyan készségek fejlesztéséhez, amelyekkel könnyebben tudjuk szabályozni az érzelmeinket. Kiteljesedéshez vezet: mivel flowban elképesztően élvezzük, amit csinálunk, a tevékenység óriási boldogsággal és elégedettséggel tölthet el minket, illetve elősegítheti az önmegvalósítást.

mivel flowban elképesztően élvezzük, amit csinálunk, a tevékenység óriási boldogsággal és elégedettséggel tölthet el minket, illetve elősegítheti az önmegvalósítást. Ösztönöz: belső motivációt kínál, azaz azért tesszük, mert jó érzéssel tölt el minket.

belső motivációt kínál, azaz azért tesszük, mert jó érzéssel tölt el minket. Hozzájárul a magas teljesítményhez: a pozitív tudatállapot egyik ismertetője a feladat iránti nagymértékű elkötelezettség, ezért nem csoda, hogy javíthat a teljesítményünkön.

a pozitív tudatállapot egyik ismertetője a feladat iránti nagymértékű elkötelezettség, ezért nem csoda, hogy javíthat a teljesítményünkön. Segít fejlődni: ahhoz, hogy fenntartsuk a flow állapotát, szüntelenül újabb kihívások elé kell állítanunk magunkat, amitől fejlődni fogunk.

Szinte bármilyen hétköznapi tevékenység flow-élményt nyújthat. Fotó: Morsa Images / GettyImages

Így kerülhetsz a flow állapotába

Skultéti-Szabó Katalin szerint a flow-élmény szinte bárhol, bármikor elérhető, ám ehhez olyan tevékenységet kell választani, amely kellően elkötelezetté és motiválttá tesz, illetve kihívást jelent.

Ezt a pozitív elmeállapotot még a leghétköznapibb tevékenységek közben is elérhetjük, például festés, futás, vagy akár a munkánk során

– zárta gondolatait a szakpszichológus.