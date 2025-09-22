Ne ámítsd tovább magad: ezektől az idegesítő női szokásoktól minden férfi falra mászik

Sokszor halljuk: a férfiak gondolkodása egyszerűbb, mint a nőké. A nők bonyolultabb összefüggésekben gondolkodnak, kombinálnak, míg a férfiak egyszerűbben látják a világot. Az érzelmeiket is másképp dolgozzák fel: míg a nők szeretik kifejezni, tudomására adni azokat a másiknak, addig a férfiak zárkózottabbak, és néha inkább megtartják maguknak az érzelmeiket és a gondjaikat. Ezzel nincs is semmi gond, hiszen gondoljunk bele, milyen unalmasak lennének a hétköznapok, ha ugyanúgy küzdene meg mindkét nem a reggeli készülődéssel járó feszültséggel, és hasonlóképp élnék meg a hosszúra nyúlt séták romantikáját, vagy egy-egy veszekedést. A különbözőségek ugyanakkor számos frusztrációt okozhatnak, hiszen az ellenkező nem egy-egy sajátos szokása könnyen a másik idegeire mehet. Alább ezúttal férfi szemmel közelítjük meg a témát, és bemutatjuk a legidegesítőbb női szokásokat!
Kevés az olyan nő, aki néhány percen belül indulásra kész. Persze tudjuk jól, hogy a férfiakat sem kell félteni ezen a téren, hiszen ők is hajlamosak sokáig tollászkodni. A nők azonban akkor sem esnek kétségbe, ha már több mint fél órája el kellett volna indulniuk. Ők akkor is befejezik a reggeli rutinjukat, amelybe semmiképpen sem csúszhat hiba! A férfiak pedig nem tehetnek mást, minthogy idegeskedve toporognak az ajtóban, ellenére annak, hogy a késés már garantált.
Ezt sem kell bemutatnunk. Az egyik legegyértelműbben idegesítő női szokás a hiszti, vagy legalábbis amit a férfiak hisztinek élnek meg. A legrosszabb, ha a nyafogás teljesen indokolatlannak tűnik, azzal ugyanis nem nagyon tudnak mit kezdeni, így többnyire értelmes válasszal sem szolgálhatnak az elhangzott problémákra. A helyzet ugyanakkor rém egyszerű: míg a férfiak sok esetben gyakorlatiasan gondolkodnak és cselekszenek, valamint a döntéseiket is így hozzák meg, a nők hajlamosabbak mindezt érzelmi alapon tenni. Az így kialakuló feszültségek sok esetben nem racionálisak, így a férfiak nem feltétlenül tudják értelmezni azokat. Habár érzéketlennek tűnhetnek, valójában csak értelmet próbálnak találni valamiben, ami sok esetben ellentmondásos. A legjobb, ha ilyen helyzetben a nők és a férfiak is megpróbálnak venni egy mély levegőt, majd előbbiek higgadtan elmagyarázzák, hogy mi miért esik nekik rosszul, még ha az nem is tűnik racionálisnak, a férfiaknak pedig idejük jut arra, hogy megnyugodjanak, és ész helyett empátiával forduljanak a kedvesük felé.
Egy olyan szituációnak a folytatása, amelyben elhangzik egy kérdés: „Rendelek kaját, te is kérsz?”, majd jön a válasz: „Most nem, köszönöm.”, sok férfinak lehet ismerős: megjön az étel, majd a barátnőjük haragosan, kérdő tekintettel néz rájuk, hogy miért nem rendeltek neki is; és ez csak egy a számos példa közül, amikor a nők sejtetnek, sugallnak, de nem közölnek egyértelmű tényeket, majd megharagszanak a partnerükre, hogy nem találták ki a gondolataikat. Ez a játszmázás hosszú távon nagyon idegesítő lehet egy párkapcsolatban.
Valószínűleg az a helyzet is sokaknak ismerős, amikor egy hosszú, feszült munkanap után a férfiak este már csak csendben bámulnak maguk elé, esetleg a tévéképernyőre, arcukon az egész világ fájdalmával. A nők viszont ezekben a pillanatokban sem maradnak tétlenek: azonnal késztetést éreznek, hogy elmeséljék a napjukat, a férfiaknak pedig szinte kötelező aktív üzemmódba kapcsolniuk. Nagyszerű trükk lehet, ha ilyenkor csak a párunk utolsó szavaira kérdezünk vissza, így legalább az agyunk részben pihenhet tovább.
A hölgyek között sokan akadnak, akik élnek-halnak a hosszú, romantikus sétákért. Habár az erősebbik nem képviselői között is akadnak romantikus lelkek, a legtöbben nem kedvelik a céltalan, hosszas barangolásokat. A férfiak nagy része akkor indul útnak, ha annak van célja és értelme, különben nem szívesen vág neki az ismeretlennek.
Az alábbi videóban a népszerű influenszer, Viszkok Fruzsina reggeli rutinját láthatod:
