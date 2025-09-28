3 csillagjegy, akik bizony hamis barátok

A barátság a bizalmon, a hűségen és a kölcsönös tiszteleten alapul. Azonban nem minden barátság őszinte: egyesek támogató színben tüntetik fel magukat, miközben valódi szándékaikat elrejtik. Most pedig ennek kapcsán kitálaltak az asztrológusok: kiemelték, három csillagjegyre jellemzőek olyan tulajdonságok, amelyek néha a felszínesség vagy a manipuláció irányába hajlanak, így hajlamosabbak lehetnek a „hamis barát” szerepére.
1. Ikrek: a „kétarcú” barát
Sokoldalúságukról és alkalmazkodóképességükről híresek. Ezek a tulajdonságok izgalmassá és szórakoztatóvá tehetik őket, azonban pont emiatt gyakran tűnhetnek következetlennek vagy akár kétarcúnak is. Az Ikrek jegyűek gyorsan válthatnak személyiséget attól függően, kivel vannak. Ez a kettősség pedig azt eredményezheti, hogy mást mondanak a barátjuknak szemtől szembe, és mást a háta mögött. Ettől pedig néha hamis barátnak tűnhetnek, pláne mikor saját előnyeiket vagy társadalmi státuszukat tartják szem előtt, mintsem a mély és őszinte kapcsolatokat. Állandó izgalomkeresésük pedig odáig is vezethet, hogy kilépnek egy adott barátságból, ha annál épp valami érdekesebb akad.
2. Oroszlán: az önimádó barát
Élvezik, ha a középpontban lehetnek, és vágynak az elismerésre. Bár ez szórakoztató társasággá teszi őket, egyben énközpontúvá is válhatnak és barátságaikban gyakran saját igényeiket helyezik előtérbe. Ez azt jelentheti, hogy addig törődnek igazán a barátaikkal, amíg az emeli az ő megítélésüket vagy növeli az önbizalmukat. Ám ha már nem látnak értéket a kapcsolatban, vagy fenyegetve érzik magukat, könnyen távolságtartóvá, versengővé vagy lekezelővé válhatnak. Az Oroszlán így hajlamos lehet eszközként kezelni barátait, és csak akkor megjelenni, ha haszna származik belőlük, így hamissá teheti a barátságot.
3. Mérleg: a mindenkinek megfelelni akaró barát
Mindig szeretnék, ha mindenki kedvelné őket, ezért gyakran inkább elkerülik a konfliktusokat. Ez a békeszeretet kellemes társasággá teheti őket, ám a barátságokban sokszor a hitelesség hiányát okozhatja. Egy Mérleg úgy tehet, mintha a barátod lenne, csupán azért, hogy ne okozzon feszültséget vagy megőrizze a társasági békét. Épp ezért hajlamosak lehetnek mindenben egyetérteni veled, akkor is, ha nem osztják a véleményed. Túlzott diplomatikusságuk miatt kerülik a kényes témákat, inkább a felszínes kedvesség mögé bújnak. Így a barátság felszínesnek tűnhet, valódi érzéseik és szándékaik pedig rejtve maradnak.
