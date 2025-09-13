Fantasztikus bőség vár erre a 4 csillagjegyre szeptemberben

Ha ebben a hónapban félreértéseket, frusztráló vitákat és bizarr összetűzéseket éltél át, akkor nyugodtan hibáztathatod a csillagokat. Egy asztrológiai szakértő elárulta, hogy a „Merkúr retrográd” mozgása hetek óta sújt minket, de végre véget ért. És bár a legtöbben túl vannak az elmulasztott határidők és a kételyek okozta nehézségeken, néhányan még nagyobb szerencsére és bőségre számíthatnak. Íme a bőség horoszkóp szeptemberre.

Bőség horoszkóp szeptemberre - Fotó: AndreyPopov / Getty Images

Joanne Jones a Trusted Psychics-től elmagyarázta, hogyan változik végre a kozmikus energia – és hogy rengeteg jutalom vár egyes csillagjegyekre.

A Merkúrt a kommunikáció és a közlekedés bolygójának tartják; azonban retrográd mozgása során zűrzavart okoz. Most, hogy a neheze véget ért, és a Merkúr visszatért a „egyenes” mozgásba, a jegyek mindannyian „felüdülésre számíthatnak az elme és a szív számára” – mondta Joanne.

Négy csillagjegy azonban mindenkinél jobban jár.

SZŰZ (augusztus 23. – szeptember 22.) bőség horoszkóp szeptemberre

Joanne szerint, mivel a Merkúr (az uralkodó bolygód) visszatért a helyes útra, a Szűz jegyűek élesebbnek, szervezettebbnek és kontrolláltabbnak érzik magukat.

„A Szüzeknek természetes érzékük van a részletekhez, és most a Merkúr közvetlen hatása ezt még jobban felerősíti. Ez a tökéletes alkalom arra, hogy újra átgondoljuk az elakadt projekteket, tisztázzuk a szándékainkat, és struktúrát teremtsünk mind a munkában, mind a magánéletben.”

Az asztrológus hozzátette, hogy a Szűz jegyűek a stressz-szint enyhülését és a tisztább látást tapasztalják majd – így ideális időszak ez az öngondoskodási rutinok és a stratégiai tervezés bevezetésére.

Szakmailag és magánéletben is – mondta – a Szüzek magabiztosan képesek megtervezni a következő lépéseiket, elérhető célokat kitűzni, és hatékonyan kommunikálni kollégáikkal, barátaikkal és partnereikkel.

IKREK (május 21. – június 20.) bőség horoszkóp szeptemberre

A Merkúr uralta Ikrek jegyűek élvezhetik a „nagyon szükséges mentális tisztaságot”. „A retrográd időszakkal kapcsolatos bármilyen zavar vagy félreértés mostanra eloszlik” – mondta Joanne. „Az Ikrek energiája a kommunikációban virágzik, és a Merkúr közvetlen mozgásával a beszélgetések simán folynak, az ötletek szikráznak, és a társasági kapcsolatok könnyednek érződnek.”