Fantasztikus bőség vár erre a 4 csillagjegyre szeptemberben

Ha ebben a hónapban félreértéseket, frusztráló vitákat és bizarr összetűzéseket éltél át, akkor nyugodtan hibáztathatod a csillagokat. Egy asztrológiai szakértő elárulta, hogy a „Merkúr retrográd” mozgása hetek óta sújt minket, de végre véget ért. És bár a legtöbben túl vannak az elmulasztott határidők és a kételyek okozta nehézségeken, néhányan még nagyobb szerencsére és bőségre számíthatnak. Íme a bőség horoszkóp szeptemberre.
Joanne Jones a Trusted Psychics-től elmagyarázta, hogyan változik végre a kozmikus energia – és hogy rengeteg jutalom vár egyes csillagjegyekre.
A Merkúrt a kommunikáció és a közlekedés bolygójának tartják; azonban retrográd mozgása során zűrzavart okoz. Most, hogy a neheze véget ért, és a Merkúr visszatért a „egyenes” mozgásba, a jegyek mindannyian „felüdülésre számíthatnak az elme és a szív számára” – mondta Joanne.
Négy csillagjegy azonban mindenkinél jobban jár.
Joanne szerint, mivel a Merkúr (az uralkodó bolygód) visszatért a helyes útra, a Szűz jegyűek élesebbnek, szervezettebbnek és kontrolláltabbnak érzik magukat.
„A Szüzeknek természetes érzékük van a részletekhez, és most a Merkúr közvetlen hatása ezt még jobban felerősíti. Ez a tökéletes alkalom arra, hogy újra átgondoljuk az elakadt projekteket, tisztázzuk a szándékainkat, és struktúrát teremtsünk mind a munkában, mind a magánéletben.”
Az asztrológus hozzátette, hogy a Szűz jegyűek a stressz-szint enyhülését és a tisztább látást tapasztalják majd – így ideális időszak ez az öngondoskodási rutinok és a stratégiai tervezés bevezetésére.
Szakmailag és magánéletben is – mondta – a Szüzek magabiztosan képesek megtervezni a következő lépéseiket, elérhető célokat kitűzni, és hatékonyan kommunikálni kollégáikkal, barátaikkal és partnereikkel.
A Merkúr uralta Ikrek jegyűek élvezhetik a „nagyon szükséges mentális tisztaságot”. „A retrográd időszakkal kapcsolatos bármilyen zavar vagy félreértés mostanra eloszlik” – mondta Joanne. „Az Ikrek energiája a kommunikációban virágzik, és a Merkúr közvetlen mozgásával a beszélgetések simán folynak, az ötletek szikráznak, és a társasági kapcsolatok könnyednek érződnek.”
A szívügyekben visszatér egy „kacér, játékos energia, így ez remek alkalom arra, hogy újra kapcsolatba lépj a barátaiddal vagy akár romantikus kapcsolatok is kezdődhetnek”.
Ami a munkát és a karriert illeti, ennek a jegynek nem lesz nehéz a kreatív projekteket megvalósítani, amelyek mind a szakmai, mind a személyes fejlődést elősegítik.
A gyakorlatias és stratégiai Bakok is profitálnak majd a Merkúr mozgásából.
„A Merkúr direktje tökéletes a Bakok számára a céljaik újrakalibrálásához és a megvalósítható tervek kidolgozásához” – mondja Jones. „Ez az időszak arról szól, hogy az ötleteket konkrét lépésekké alakítsuk, legyen szó előléptetésről, karrierlépésről vagy személyes mérföldkőről.”
Ez a tisztánlátáshoz való visszatérés, amely segíteni fogja a döntéshozatalt és a teendők elvégzését.
„Miután helyreállt a fókuszuk és az elszántságuk, itt az ideje, hogy a Bakok fegyelmet tanúsítsanak, miközben teret engednek a kreatív problémamegoldásnak.”
A tüzes Nyilasok gyakran küzdenek a retrográd mozgás során, de a Merkúr visszatérése az egyenes vonalba fokozni fogja az optimizmust és az irányváltást.
„A Nyilasok az előrehaladásban, a felfedezésben és a fejlődésben virágoznak majd ki” – árulta el Joanne. „Mivel a Merkúr visszatért a helyes útra, végre megújult magabiztossággal kötelezhetik el magukat utazási tervek, személyes projektek vagy értelmes kapcsolatok mellett.”
„A Nyilasok mostantól képesek az ihletet tettekre váltani, természetes kíváncsiságukat és lelkesedésüket olyan lehetőségek felé terelve, amelyek a retrográd szakaszban elakadtak.”
Jó alkalom ez egy utazás megtervezésére, egy új vállalkozás elindítására vagy egy kapcsolat elmélyítésére is.
