Nem bír leállni a megcsalással egy menyasszony: "Ha valaki megbánt, én is meg akarom őt bántani"

Sokan vágynak arra, hogy hosszú, stabil párkapcsolatban éljenek. Egy névtelenségét megtartó nő online vallomása során azonban elárulta, hiába talált erre rá már nyolcszor, mindegyik partnerét megcsalta, mindig ugyanazzal a férfival. A legrosszabb, hogy immáron menyasszony és leendő férjének fogalma sincs arról, hogy ő a mai napig gyakran találkozgat élete első szerelmével. Azzal a férfival, akihez soha nem volt hűtlen. Most azonban úgy érzi, a félrelépéseivel már nem tud leállni. Mint fogalmazott, igaz a mondás, ha valaki egyszer megcsal valakit, akkor ezt mással is meg fogja tenni.

Még menyasszonyként is mindig első szerelme ágyában köt ki. Fotó: @Pexels

Elmondása szerint az első ilyen eset még az egyetemi barátjával történt, akivel két hónapja voltak együtt. Az első külön töltött hétvégjük során azonban már találkozott is az exével, élete első szerelmével, akivel a végén ágyba is bújt. Ezt azóta gyakran megismétlik annak ellenére is, hogy tudja, rossz, amit tesz. Imádja azonban a veszéllyel járó adrenalint és azt, hogy nem bukik le. Kiemelte, volt olyan kapcsolata, amikor minden héten megcsalta a párját, amit legtöbször egy köztük kialakult vita miatt tett.

Reaktív vagyok. Ha valaki megbánt, én is meg akarom őt bántani

- közölte, hozzátéve, vőlegénye volt az első, akinél megfogadta, hozzá nem lesz hűtlen. A minta azonban végül egy összeszólalkozás után itt is folytatódott, méghozzá úgy, hogy csatlakozott egy szexpartnerkereső oldalra. Azóta pedig nem tud leállni azzal a fajta izgalommal, amit a félrelépés miatti lebukás veszélye okoz számára, habár nem akarja vele megbántani sem a vőlegényét, sem pedig szextársainak a partnereit.

Kiemelte, kettős élete miatt azonban nagy titokban kell tartsa többek között a jelszavait és a lokátort sem osztotta meg soha a partnereivel. Ezért fordulhatott elő, hogy csak kétszer bukott le: egyszer, amikor egykori párja követte őt, egyszer pedig akkor, amikor kiderült, terhes, de kiderült, a fogantatás dátuma akkor volt, amikor exe külföldön volt, írja a Mirror.

Nagyon szeretem a vőlegényem, de igazából csak azért házasodunk meg, mert ő azt szeretné. Én sosem akartam oltár elé állni

- vallott be végül.