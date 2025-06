„Már gyerekként mondták anyukámnak, hogy nyitva van a harmadik szemem” – Dóra életében gyermekkora óta jelen van a mágia

Debreczeni Dóra életében már kisgyermekként is jelen volt a spiritualitás. Számára teljesen természetes volt, hogy lát lelkeket, árnyakat, embereket a szobájában, de kislányként ettől még rettegett. Bár szívesen mondaná, hogy ma már nem fél, ez nem teljesen igaz, hiszen ahogy ő fogalmaz: ahogy a „két szemünkkel látott világban” is van jó és rossz, ugyanúgy a láthatatlan világban is. Amióta azonban boszorkánysággal foglalkozik, már tudatosan kezeli ezeket a félelmeket, hiszen ő hatványozottabban érzi egy-egy lélek szándékát, akkor is ha ártó.

Dóra gyerekkora óta érzi, hogy köze van a mágiához, de sokáig nem mert rálépni a boszorkányság útjára Fotó: Spiritual Midwife

„Már gyerekként is boszorkányos könyveket olvastam”

Ahogy az az életben lenni szokott, bár Dóra is érezte, hogy mire hivatott és a spiritualitással kellene foglalkoznia, a sors másfelé sodorta. Bár már kislányként is boszorkányokról olvasott könyveket, az élet mégis úgy hozta, hogy másik irányba indult: egyetemre ment, lediplomázott és dolgozni kezdett. Az égiek azonban közbeszóltak. Szó szerint.



Utólag már tudom, hogy a sors, az asztrológiai képletemben az Uránusz egy radikális változást hozott az életembe és döntenem kellett, hogy önmagamat választom és bátran belevágok az újba vagy önmagamat feladva maradok ott, ahol vagyok. Hálás vagyok, hogy volt elég bátorságom kiállni önmagamért és ezután az égiek nagyon hamar meg is jutalmaztak

– mesélte Dóra, miként lépett a boszorkányság útjára. Négy éve teljesen felvállalta magát és azt, hogy mire hivatott: boszorkány lett.

– Termékeim és szolgáltatásaim által a célom az, hogy segítsek az embereknek, a lelkeknek megtisztulni a negatív energiáktól, mintáktól, blokkoktól és ártalmas lényektől. Szeretnék fényt hozni, gyógyulást és utat mutatni a nehéz helyzetekben – mesélt munkájáról Dóra, aki Spiritual Midwife néven tevékenykedik, ma pedig már boszorkánytanoncai is vannak. Tudását könyv formájában is tovább szeretné adni, ez által is segíteni az embereknek.

Dóra mindennapjai része a meditáció és a füstölőzés Fotó: Spiritual Midwife

„Különleges rituálékkal indítom a napomat”

Boszorkányként az élet egészen más. Persze Dóra nem seprűn repked és főzeteket kotyvaszt, de így is megvannak a maga kis „bosziságai”. A napját például mindig tudatosan pozitív gondolatokkal indítja, hálát ad és egy jó darabig nem nyúl a telefonja után.



Minden reggelemhez tartozik egy rövid kis rituálé, amit saját magamnak írtam és az oltárom előtt alkalmazom. A mindennapom része továbbá a fa ölelés, a meditáció, olvasás, füstölőzés. Nagyobb mágiákat csak időnként végzek saját részre. Hiszem, hogy minden nap nincs erre szükség. Azonban a manifesztáció és a rezgésemelés nagyon fontos

– részletezte a boszorkány, akinek az is teljesen természetes, hogy bárhová is megy, mindenhol érzi az emberek energiáit.