"Az életünk tele rettegéssel, az idővel való versenyfutással" – a cél, hogy a Duchenne-szindrómás Beni ne kerüljön kerekesszékbe

Minden szülő legnagyobb rémálma szembesülni azzal, hogy gyermeke talán nem fog tudni teljesértékű életet élni, vagy ami még rosszabb: talán sokkal rövidebb lesz az élete, mint másoknak. Hogy lehet ezt egyáltalán közölni egy gyermekkel? Hogyan lehet elmondani neki, hogy 10 éves korára kerekesszékbe kerülhet, kamaszkorában lélegeztetőgépre köthetik, a betegsége átlagéletkora pedig mindössze 26 év? Ezek között a kétségek között élnek az ötéves Micskó Benjámin szülei is, akik két éve megtudták, hogy kisfiúk Duchenne-szindrómás. Boglárkáék azonban reménykednek, hogy mindezekkel a szörnyű tényekkel kisfiúknak soha nem kell szembesülnie, mert a tudomány addigra fejlődni fog annyit, hogy megtalálják a gyógyíthatatlan betegség ellenszerét.

Beni és kiskutyája, Bonnie. A kisfiúról hároméves korában derült ki, hogy Duchenne-szindrómás

Fotó: Beküldött

Amikor a szülők megtudták, hogy Beni Duchenne-es, azonnal elkezdtek kutakodni. Így találtak rá egy Amerikában elérhető génterápiára, ami javítaná a kisfiú életminőségét azáltal, hogy lassítja a krónikus izomsorvadást. Csakhogy egy ilyen injekció ára több mint egymilliárd forint, így legjobb esetben is évekbe telik, mire összegyűlik a szükséges összeg. A betegség azonban ez idő alatt folyamatosan pusztítja a kisfiú izomzatát. A Duchenne és a rendelkezésre álló génterápia tehát versenyfutás az idővel.

Benit kiválasztották egy belgiumi kísérlethez

Tavaly novemberben felcsillant a remény a Micskó család számára, ugyanis kisfiúkat, Benit beválasztották egy kísérleti projektbe, amit 50 Duchenne-es kisgyermeken tesztelnek. Az eredmények eddig nagyon biztatóak, Beni mozgása sokkal stabilabb, sokkal ügyesebb lett.

A havonta esedékes infúzió miatt azonban Boglárkáéknak minden hónapban 10 napot Belgiumban kellett tartózkodniuk, ami nagyon leterhelte a családot. Az állandó utazás, a kétlaki életmód nagyon sok energiát vett el tőlük, ezért döntöttek úgy, hogy Belgiumba költöznek.

Szerettük volna, hogy mire iskolás lesz, addigra már legyen egy rendszer az életében. Hogy ne kelljen hiányoznia az iskolából a kezelés miatt, hanem egy helyben legyen minden. Ezért költöztünk Belgiumba

– magyarázta lapunknak Boglárka.