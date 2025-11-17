Tökéletes testet villantott, Ronaldo exe fehérneműre vetkőzött

Egy prágai eseményen mutatta meg Irina Shayk, milyen csodásan áll rajta a fehérnemű. A fotókból látni, Cristiano Ronaldo exe semmit nem veszített szépségéből és tökéletes alakjából.

Irina Shayk Fotó: Arturo Holmes

Irina 2009-ben ismerte meg a portugál focistát, Ronaldo 2015-ben jelentette be, hogy szakítottak. Az orosz modell később Bradley Cooperrel alkotott párt, a közös islányuk most kilenc éves. Irina és Bladley 2019 óta nincsenek együtt.