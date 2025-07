„Johnny Depp is odáig volt értem” – Slemmer Ádám lett a magyar Jack Sparrow

Slemmer Ádám nagyon aprólékosan készítette el jelmezét, hogy élethű legyen Fotó: Slemmer Ádám

A Jack Sparrow kapitányos kabátot bútorkárpitból varrta

Ádám akkor vált igazán Jack Sparrow-vá, amikor a barátaival eldöntötték, hogy forgatni akarnak egy Karib-tenger kalózai rajongói kisfilmet. Végül annyi ötletük volt és olyan részletes forgatókönyvet írtak, hogy az eredetileg kisfilmnek tervezett műből egy két és fél órás játékfilm lett, aminek a forgatása még javában zajlik. Az alkotás az eredeti történetet követi, az 5. részt folytatja, így Jack Sparrow jelmeze is az utolsó részben láthatónak felel meg.

– Ha valamit elkezdek csinálni, akkor igyekszem nagyon aprólékosan, részletesen összerakni. Ilyen Jack jelmeze is, ami egyszerűnek tűnik elsőre, de igazából nagyon részletes. A kabát anyaga például egy külföldről rendelt bútorkárpit, ugyanis máshol nem találtunk hasonlót. Ebből varrtam meg az anyukámmal közösen. Sok kiegészítő van külföldről, például a parókában pár érme, gyöngy. Az övcsatomat pedig én magam csináltam égethető gyurmából, hogy teljesen megegyezzen a filmben láthatóval – árul el részleteket a tökéletes jelmezről Slemmer Ádám, amit felkérésre szívesen magára ölt rendezvények vagy családi napok erejéig, de szívesen megy be kórházakba is gyerekekhez, hogy egy kis örömöt csempésszen a napjukba. Ugyanúgy ahogy azt Johnny Depp is teszi a valóságban.

Ádám magával Johnny Deppel is találkozott, amiről egy dedikált fotót is kapott utólag Fotó: Slemmer Ádám

Slemmer Ádám Johnny Deppel is találkozott

Ádám már évek óta bújt szívesen az ikonikus kalóz bőrébe, amikor teljesen véletlenül lehetősége adódott találkozni Johnny Deppel.

– Épp egy halloween-i bulin voltunk, ahol a filmet reklámoztuk, így rajtam is a Jack Sparrow jelmez volt. Már hazafelé tartottam a buliból, amikor egyszer csak megállt mellettem egy autó és kiszállt belőle egy idős hölgy. Fotót szeretett volna készíteni velem, ami nem volt szokatlan számomra, hiszen aznap rengetegen szelfiztek velem. Ekkor azonban közölte a hölgy, hogy ez amúgy az ő jelmeze, nem is értettem elsőre, hogy mit ért ez alatt. Ekkor rájöttem azonnal, hogy valahonnan nagyon ismerős nekem. Ő Penny Rose volt, A Karib-tenger kalózai filmek jelmeztervezője – mesél a hihetetlen találkozásról Ádám, akinek a telefonszámát el is kérte Penny Rose.

Nagyon tetszett neki a jelmezem, ami hihetetlenül jól esett. Kiemelte a kabátomat, amiről kiderült, hogy ő is nagyon nehezen talált megfelelő anyagot az eredetihez. Gyorsan kiderült, hogy Johnny Depp új filmjét, a Modi-t forgatják Budapesten, azért van itt. Két-három nap múlva fel is keresett, hogy van-e kedvem elmenni az utolsó forgatási napra, meglepetésvendégként, jelmezben. Egyből igent mondtam rá. Ahogy bevittek a forgatásra Johnny Depp már messziről meglátott. Azonnal elkezdte játszani nekem Jack Sparrow karakterét, mire én is belekezdtem. Pár percig egymásnak alakítottuk a karaktert, ami hatalmas élmény volt, hiszen sosem hittem volna, hogy pár pillanat erejéig együtt játszhatok majd vele

– részletezte Ádám, akinek lehetősége volt beszélgetni a színésszel, sőt meg is ölelte őt Johnny Depp.