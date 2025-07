Kutatás bizonyítja: emiatt élnek tovább a nők, mint a férfiak

A nők több célzott antitestet termelnek, és immunmemóriájuk hosszabb ideig megmarad, így hatékonyabban küzdenek a jövőbeli fertőzésekkel. Ez magyarázza, hogy a férfiak általában fogékonyabbak különböző betegségekre — bár nem minden esetben és egyéni szinten –, mondja Marlene Zuk, a Minnesota Egyetem evolúciós biológusa.

Az erősebb női immunrendszer miatt a nők jobban reagálnak az oltásokra, hatékonyabban küzdenek a szepszis ellen, és kisebb a rák kockázatuk bizonyos típusai esetén. Ugyanakkor ez az immunerősség az autoimmun betegségek gyakoribb megjelenésével is jár, és a túlélők között több nő él krónikus betegséggel.

A tesztoszteron hatása

A tesztoszteron, ami a férfiaknál nagyobb mennyiségben van jelen, hátrányosan befolyásolhatja az immunrendszert. Korai kísérletekben azt találták, hogy az ivartalanított hímállatok immunitása javult, míg női állatok tesztoszteronnal való kezelése rontotta azt. Zuk szerint a tesztoszteron elősegítheti, hogy a hímek „erősen éljenek, de korán haljanak,” ami a szaporodási sikerüket növeli. A női előny részben tehát a férfi immunhátrányból is fakadhat, de ennek pontos mértéke még kutatás tárgya.

Életmód és kultúra

Egyes tudósok szerint az életmód és társadalmi szokások is jelentős szerepet játszanak a férfiak rövidebb élettartamában: a férfiak többet dohányoznak, isznak, kockázatosabb tevékenységeket végeznek, és kevésbé vesznek részt fizikailag veszélyes munkákban. Zarulli szerint, még ha a nők is átveszik a férfiak káros szokásait, akkor is hosszabb életet élnek. - Olyan populációkban, ahol a nők és férfiak életmódja megegyezik, a nőknél még mindig magasabb az átlagos élettartam.

A női test szerkezete is előny

Az észak-karolinai állami egyetem kutatói először mérték meg 1885 óta az elhunytak vékonybelét, és azt találták, hogy a nők vékonybele jelentősen hosszabb, mint a férfiaké. Ez segíti őket abban, hogy több tápanyagot nyerjenek ki ugyanannyi ételből. Amanda Hale antropológus szerint ez magyarázhatja a „női pufferelési hipotézist” — azt az elképzelést, hogy a női biológia úgy fejlődött, hogy jobban bírja a környezeti és fizikai stresszt.