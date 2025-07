Elájulni a világ leghíresebb művészeti alkotásaitól? Ez a Firenze-szindróma, ami nem hisztéria

A Firenze-, más néven Stendhal-szindróma intenzív esztétikai élmények, például műalkotások vagy műemlékek megtekintése során, illetve hatására alakul ki, és olyan fizikai tünetekkel jár együtt, mint a szédülés, gyengeség, szapora szívverés, ájulás közeli állapot vagy tényleges ájulás. Közismertebb nevét a népszerű olasz városról kapta, hiszen számtalan ide látogató turista számolt be az évtizedek során különféle testi tünetekről, melyeket a reneszánsz műalkotások idéztek elő. Könnyen gondolhatnánk, hogy a jelenség valamiképpen a modern élet következménye, ám a szindróma gyökerei egészen régre nyúlnak vissza. A Fanny magazin cikkében szakértőket is megkérdezett a jelenségről.

A francia író dokumentálta először

A Stendhal-szindróma, vagyis az eredeti elnevezés nem véletlen: Marie-Henri Beyle, vagy ahogy a legtöbben ismerjük, Stendhal élményei ihlették, aki az 1817-ben megjelent Róma, Nápoly és Firenze című útikönyvében értekezett arról, hogy utóbbi városban, a Santa Croce templomban, Volterrano egyik szobrának láttán elájult, majd amikor elhagyta a múzeumot, még mindig heves szívdobogást tapasztalt, és gyengének érezte magát.

Több mint száz évvel később, Graziella Magherini, a firenzei Santa Maria Nuova kórház pszichiátriai osztályának vezetője összesen 106 ilyen, és ehhez hasonló esetet foglalt össze 1979-ben napvilágot látott La Sindrome di Stendhal című könyvében. Az olasz pszichiáter ugyanis többször is kezelt olyan személyeket, akik szinte sokkos állapotba kerültek a világszerte ismert műalkotások láttán. A fogalom elterjedését neki köszönhetjük, azt viszont fontos kihangsúlyozni, hogy bár egy szakember írta le a jelenséget, amit azóta számtalan pszichológus és ideggyógyász is dokumentált, a Firenze-szindróma nem egy mentális betegség, inkább egyfajta reakció. Mindezt az is megerősíti, hogy a pszichoszomatikus állapot nem szerepel a pszichiátriai diagnózisok hivatalos kézikönyvében.

Túlöltődés az agynak

A Firenze-szindróma főként azokat érintheti, akik nagymértékben rajonganak a művészetek iránt, ebből kifolyólag már a látogatás előtt felfokozott hangulatba kerülnek, és izgatott várakozással érkeznek nyaralásuk helyszínére. A messzi országokból utazóknál a kialvatlanság és a jetlag is közrejátszhat abban, hogy a szervezet nem várt tüneteket produkál.