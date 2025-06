/„A véradók mentették meg az életemet” – Soma életét több mint 100 egységnyi vér mentette meg, miután megrázta az áram egy vagonon

Június 14-én ünnepeljük a véradók világnapját. Bár sokan nem is gondolnák, hogy milyen fontos vért adni, Soma története az egyik legnagyobb példa arra, hogy egy ember véradása életeket menthet. A 18 éves Csáky Soma három éve súlyosan megégett, amikor egy barátja életét próbálta megmenteni. A fiatal egy barátja után mászott fel Sárospatakon egy vagonra, miután látta, hogy barátját nagyfeszültségű áramütés érte. Soma látva a lángoló barátját felmászott a vonat tetejére és lábbal elkezdte oltani a társát, mikor őt is megrázta az áram és kigyulladt. Somát 25. 000 volt erősségű áram rázta meg, testének több mint 50%-a megégett.

Még a baleset előtt, édesapjával Soma, akinek a véradók mentették meg az életét Fotó: Bors olvasói fotó

„A véradók nekem egy szót jelentenek: az életemet”

Somát a miskolci kórházba szállították, ahol koponyaműtéten esett át, majd a baleset után három nappal átszállították a Bethesda Gyermekkórház égéssebészeti intenzív osztályára. Több mint 100 egység vért kapott, hogy túlélje a balesetet.

Még most is hihetetlen belegondolni, hogy az ország minden pontjáról küldték nekem a vért. Ez mentette meg az életemet, hiszen a baleset után nagyon sok vért vesztettem. A véradók egy szót jelentenek: az életemet, ha ők nincsenek, én ezt nem élem túl

– nyilatkozott a világnap kapcsán Soma a Borsnak, aki maga is nagyon várja, hogy vért adhasson és önkéntesen azóta is népszerűsíti a véradást.

– Akár három életet is meg tud menteni egy ember véradása, ráadásul ez egyben szűrés is, felfrissíti a szervezetet. Tudom, hogy sokan félnek a tűtől, ezt megértem, de megéri. Az én történetem a példa rá, hogy tényleg milyen fontos is ez. Több embertől is kaptam visszajelzést, küldtek nekem fotót, hogy az én történetem miatt lettek véradók, ennek mindig nagyon örülök – vallja a fiatal fiú, aki a közösségi médiában és személyesen is népszerűsíti a véradás fontosságát. Sőt, balesetének és gyógyulásának történetét könyv formában is megírták, a Somakönyv őszintén mesél a fiatallal történtekről.

Somának kompressziós ruhát kellett hordania, sokáig az arcát is ez fedte Fotó: Bors olvasói fotó

„Másodpercek alatt megváltozhat az életünk”

Soma bár már 18 éves, jelenleg pedig magántanulóként tapossa a 11. osztályt, nem tervez nagyon előre. Bár azt már tudja, hogy a humán terület érdekli és valószínűleg HR, vagy kommunikációs területen dolgozna szívesen, a baleset óta nem szeret túlságosan előre szaladni az időben.

Még mindig a helyreállító műtétek zajlanak, de jól vagyok. Most a suli és a rehabilitáció a legfontosabb. Ahogy másodpercek alatt változott meg az életem a balesetkor, úgy most is megtörténhet bármi, így sokkal messzebbre nem is merek tervezni. Tudom, hogy ez egy ajándék élet, minden napja ajándék, nem tudom elégszer meghálálni a véradóknak, az értem imádkozóknak, orvosoknak és szüleimnek, hogy élhetek

– tette hozzá a fiatal, aki örökké hálás lesz a véradóknak, akik megmentették az életét.

– Ha az olvasók közül csak 1 valakit megfog a történetem és ezek után elmegy vért adni, akkor már megérte – zárta gondolatait Soma, a véradók világnapja alkalmából.