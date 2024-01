Megrázta az áram Somát, most "csak" egy olyan életre vágyik, amivel mások elégedetlenkednek

Ahogy arról korábban a Bors már beszámolt, Csáky Soma testének több mint fele súlyosan megégett, amikor 2022. tavaszán 25 ezer volt erősségű áram rázta meg egy vasúti vagon tetején. A 17 éves Soma akkor egy barátja életét próbálta megmenteni, akit felmászva a vagonra áramütés ért. Soma maga is megsérült, testének több mint 50%-a megégett, izmok, idegek váltak hamuvá egyetlen pillanat alatt. A fiú több, mint 100 napot töltött a Bethesda kórház intenzív osztályán, 100 egységnyi vér mentette meg a tinédzser életét.

Soma testének több mint fele megégett a balesetben, amit azóta műtétekkel próbálnak javítani Fotó: Csáky László

„Minden egyes műtéttel egyre jobban leszek”

Somának a Bethesdában töltött napok után megkezdődött az otthoni rehabilitációja, ami azóta is tart. Jelenleg funkcionális bőrműtétek folynak, amiket hónapokon át tartó mozdulatlanság és kórházi kezelés követ. A fiú a megpróbáltatások ellenére azonban hősként tűri a megpróbáltatásokat, tudva, hogy minden beavatkozás után egy picivel jobb lesz neki és egy lépéssel közelebb kerül a célhoz: azaz hétköznapi életet élni, egészségesen.

– Hónapokig tartó mozdulatlanság, kórházba járás volt a program, de most úgy tűnik, megtapadt a friss bőr nagy része és a húzóhegekből is kevesebb van – mesélte Csáky László, Soma édesapja. Ezek azonban még mindig nem számítanak esztétikai beavatkozásnak, egyszerűen szükség van rájuk, hogy Soma normálisan tudjon mozogni és javuljon a bőr működése. Soma műtét utáni rehabilitációja márciusig tart, de még mindig évekbe telik, hogy ismét normál életet tudjon élni.

Soma továbbra is sportol és eljár edzésekre, a kompressziós ruhát azonban még mindig hordania kell öltözete alatt Fotó: Csáky László

„Mindent megteszek, hogy átlagos életet élhessek”

A baleset előtt Soma hosszú évekig kosárlabdázott, majd kenuzni kezdett, illetve gitározott és mopsz kutyájával játszott, élte a boldog tinédzserek életét. Azóta, aki nem tudja Somáról, hogy milyen súlyos balesetet élt túl, szinte alig mondaná meg, hogy nem olyan, mint a vele egykorú tinédzserek.

– Heti több alkalom gyógytorna, hegkezelés a mindennapjai része, illetve a teljes testet fedő kompressziós ruhát folyamatosan hordania kell még hosszú ideig, de nem kellett évet ismételnie sem az iskolában: épp most tette le a félévi vizsgáit, egyéni tanrendben pedig tovább folytatja tanulmányait – részletezte az édesapa.

Az elejétől készültem rá és tudtam, hogy ez egy sok éves folyamat lesz. Minden egyes műtéttel valami jobb lesz, így furcsa, de várom a műtéteket és a megpróbáltatásokat. Örülök, ha halad a rehabilitáció, ennek pedig az ára a műtét

– fogalmazott Soma, aki elmondta, hogy igyekszik hetente kettő-három napot Sárospatakon tölteni, beülni az iskolai óráira, együtt lenni a barátaival. "Ilyenkor úgy élek mint ők, nagyon élvezem is ezeket a napokat. Hétköznapi életet szeretnék, hétköznapi célokkal. Most ezek kicsit távol vannak, de mindent megteszek, hogy egy normál, mondhatni átlagos életet élhessek, családdal, jó vállalkozással, egészségesen – vallja Soma, aki szabadidejében még az életét megmentő Bethesda Gyermekkórháznak is segít programokon, előadásokon bemutatkozva.

Soma eddigi történetét két könyvben meséli el édesapja Fotó: Csáky László