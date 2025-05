Ússzuk meg a vasalást – 10 hatékony trükk a gyűrődések ellen

Vízpermet és simítás – a legegyszerűbb megoldás

Töltsünk fel egy flakont vízzel, és permetezzük be enyhén a ruhát. Ezután a kezünkkel simítsuk ki, majd hagyjuk felakasztva meg

Válassz vasalásmentes anyagokat vásárláskor

Már vásárláskor gondoljunk rá: ha elkerülnénk a vasalást, válasszunk kevert szálas, vasalásmentes anyagokat, például pamut-poliészter keveréket vagy „non iron” címkével ellátott ruhákat.

Tekerd fel, ne hajtogasd össze

Utazásnál vagy tárolásnál a ruhák feltekerése segít csökkenteni a gyűrődést. A „roll instead of fold” módszer nemcsak praktikus, hanem még helyet is spórolhatunk.

Frissítsük fel kellemes illattal

Ma már sokféle ruhafrissítő spray kapható, amelyek enyhe nedvességgel és illattal lazítják az anyagot. Egy kis permet, kézi simítás, és máris sokkal simább lesz a felsőnk.