"A családi asztalnál jelentettem be, hogy terhes vagyok: most minden rokonom gyűlöl"

Bonyolult családi dilemmát okozott egy örömteli bejelentés Amerikában. Egy Redditező kismama árulta el, hogy néhány hónapja teherbe esett. A férjével izgatottan várják a kis jövevény érkezését, azonban beárnyékolja a boldogságukat az, hogy a távolabbi rokonaik mindannyian haragudnak a leendő édesanyára, amiért a családi asztalnál hozta nyilvánosságra a terhességét. Ezzel ugyanis állítólag megbántotta az egyik nem vér szerinti családtagját, a sógornőjét.

Terhességével vérig sértette az egyik meddő rokonát a lány (képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

A Reddit segítségkérő hasábjain jelent meg a családi viszályról szóló történet, ahol a kismama kifejtette, hogy mi vezetett odáig, hogy jelenleg minden rokona haragudjon rá.

"Nemrég nyilvánosságra hoztam a családunk előtt, hogy terhes vagyok, de váratlan következményei lettek a bejelentésemnek. A sógornőm, Lena ugyanis meddő, és tisztában is voltunk vele, hogy neki nagyon rosszul esik, hogy nem lehet saját gyereke. Éppen ezért ezt a témát soha nem feszegettük, nem hoztuk fel a családi asztalnál. A múltban azonban Lena és a fiatalabbik bátyám között volt egy durva konfliktus, amely során a fiatal lány éveken keresztül megkeserítette az öcsém életét, aki depresszióba zuhant és öngyilkos gondolatai voltak, ezért nem volt kifejezetten a szívem csücske a sógornőm, azután sem, hogy a családunk tagja lett. Szóval úgy döntöttem, hogy nem veszek róla tudomást, és akkor jelentem be, hogy terhes vagyok, amikor a vacsoraasztalnál minden szerettem együtt van. A mondandóm után azonban Lena felpattant, felborította a székét, és zokogva elrohant. A bátyám azonnal utánament, és azóta nem is találkoztam velük. Az étkezés során többet senki nem hozta szóba a dolgot, és nem is gratulált nekünk.

Sőt, mióta hazajöttünk, több rokonom is sms-t küldött, amiben kegyetlennek és szívtelennek neveztek engem. Ezek hatására kételkednie kezdtem magamban és lelkiismeret furdalásom lett. Valóban én hibáztam?

- tette fel kérdését a Redditen a kismama.

A kommentelők nagy része a kismama pártját fogta: leszögezték, hogy bár rendkívül nehéz helyzet az, ha valakinek nem lehet gyereke, de ezért nem szabadna haragudni mindenkire, aki teherbe esik. Ráadásul néhány hét múlva úgyis nyilvánosságra került volna a dolog, amikor elkezdett volna kerekedni a pocak, így nem is értik, hogy egyáltalán miért gondolja bárki azt a rokonok közül, hogy ezt titkolni kellett volna, vagy mástól kellett volna megtudnia a párosnak.