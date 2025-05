Érkezik a telihold: ennek a három csillagjegynek tartogat hatalmas szerencsét

A holdciklusok rendkívül fontos szerepet töltenek be az asztrológiában: az újhold minden alkalommal valami kezdetét jelenti, a telihold (ami legközelebb május 12-én lesz) pedig mindennek a beteljesedését. Természetesen horoszkópunktól is függ, mikor milyen szinten érintenek ezek a változások, valamint eleve milyen irányba mozdítják az életünket. A májusi teliholdat virágholdnak is szokás nevezni, miután sok növény ilyenkor virágzik. Felfedjük, mely csillagjegyek élhetnek át igazán szerencsés változást.

Nekik kedvez a május 12-ei telihold

Bika

Személyes és szakmai növekvésre is számíthatnak e jegy szülöttei. Itt az ideje, hogy elengedjük a berögzüléseinket, és kilépjünk a megszokott, biztonságos terepünkről. A határainkat feszegetve hatalmas sikereket érhetünk el, és még az univerzum is támogatni fog minket a megújulásban. A Bika további fontos feladata a telihold kapcsán: megvizsgálja, milyen kapcsolatai kedveznek neki, és mik azok, amit visszafogják. Ez utóbbiakat érdemes elengedni, bármennyire fájó is.