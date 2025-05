Gyakran csapdába esnek: ők a legkönnyebben manipulálható csillagjegyek

Horoszkópunk nem csak a sorsunk alakulását befolyásolja, de jellemünkre, személyiségünkre is kihatással van. Most azokról a csillagjegyekről lesz szó, akik valamilyen okból kifolyólag engedik magukat irányítani, manipulálni. Ők azok, akik másokat helyeznek előtérbe maguk helyett, esetleg túlságosan idealisták, vagy épp a szép szavak bűvöletében élnek. De hogy kik is ők pontosan? Eláruljuk!

Ezeket a csillagjegyeket könnyű irányítani Fotó: Forrás: Shutterstock/ Cinemanikor

A legkönnyebben irányítható csillagjegyek

Halak: az álmodozó

E jegy idealista és együttérző, akinek kedvessége sajnos naivitással párosul, amit olykor nem szégyellnek mások kihasználni, hogy megvezessék a Halakat.

Rák: a gondoskodó

E jegy alapvető reflexe, hogy mindenkit meg akar óvni. Jóságos lény, aki sajnos épp emiatt kihasználható.

Mérleg: a békét kereső

A Mérleg az egyensúlyra, a harmóniára törekszik, ez pedig azt is jelenti, hogy kerül minden tényleges konfrontációt. Épp ezért eshet áldozatul a manipulációnak. Ő az, aki esetleg még tudja is, hogy irányítják vagy épp kihasználják, mégsem tesz semmit.