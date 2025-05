"A bátyám csak azért nem áll már velem szóba, mert határokat szabtam a saját esküvőmön"

Egy 30 éves vőlegény és a bátyja hatalmas összetűzésbe keveredett, miután a kisebbik testvér az esküvői meghívók kiosztásnál jelezte, hogy csak a rokonokat és a házastársaikat szeretné a ceremónia során látni. Ezzel arra utalt, hogy nem hívja el a bátyja barátnőjét, akivel csupán néhány hónapja alkot egy párt a férfi. A kis testvér azzal magyarázta döntését, hogy meghitt és szűk körű esküvőt szeretne tartani, ahová csak a hozzá közel álló vendégeket szeretné elhívni. Érthető okokból ez nem tetszett a bátyjának, aki természetesnek vette, hogy a barátnőjével menjen el a lagzira.

40 főben maximalizálta az esküvője létszámát a férj, így kihagyta a bátyja barátnőjét a meghívottak közül /Fotó: Forrás: Shutterstock

A vőlegény a Reddit segítségkérő hasábjain árulta el az ügy részleteit, és tanácsot kért, hogy hogyan tudná megbeszélni ezt a helyzetet a bátyjával, aki jelenleg a barátnőjével együtt nem áll vele szóba.

Egy szűk 40 fős, meghitt esküvőre vágyom, mi fizetjük a menyasszonyommal az esküvő költségeit, így nem fér bele nagyobb büdzsé. A vendéglistán csak a legközelebbi családtagok, és a régi barátok szerepelnek. A 33 éves bátyámnak most féléve van egy barátnője, akivel én is találkoztam néhányszor, kedvesnek tűnik, de egyáltalán nem állunk közeli kapcsolatban egymással. Az alacsony költségvetés miatt határokat szabtam és 40 főben limitáltam a létszámot. Házastársak terén is csak a régi családtagokat hívtam el, például a legjobb barátom felesége sem vesz részt a ceremónián, ezért nem értem, hogy miért sértődött meg a bátyám, mert nem hívtam el a barátnőjét

- kezdte beszámolóját a vőlegény. Majd hozzátette:

Amikor elmondtam a bátyámnak a helyzetet, akkor bosszússá vált, azt mondta tiszteletlenség, hogy a barátnőjét nem hívtam el, pedig számára ő az igazi. Azt is mondta, hogy soha nem tett ellenem semmi rosszat a nő. Sőt még édesanyánknak is beszélt erről, és ő az ő pártját fogta. Anyám azt mondta, hogy legyek bőkezűbb és engedjem, hogy jöjjön. Mitévő legyek?

- tette fel kérdését a nehéz helyzetbe került férfi.

A több mint 500 válaszadó igencsak eltérő véleményen volt, sokan úgy voltak vele, hogy igaza van a férjjelöltnek, az ő esküvője, ő a főnök és érthető a döntése. Mások konkrét példákat is hoztak arra, hogy sok esetben az esküvőiken megjelenő "friss barátnők" néhány évvel később is szerepeltek az esküvői fotókon, amikor már nem is voltak együtt a párjukkal. Ezzel szemben rengetegen úgy voltak vele, hogy tényleg hibázott a férfi, amikor a bátyja - aki a legközelebbi rokona - barátnőjét nem hívta el. Akár az is működhetett volna, hogy ha a pénzről van szó, akkor segítséget kér a testvérétől, aki biztos, hogy szívesen kifizette volna a barátnője részét az esküvőből. Így mindenki jól járt volna, és a káposzta is megmaradt volna.