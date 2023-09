Pár perc alatt csökkenthetjük a sokak számára riasztó betegség kialakulásának kockázatát

A demencia sokak számára riasztó betegség: ennek során a beteg intellektuális képességei hanyatlani kezdenek. Jellemző összetevői az emlékezethanyatlás, a beszédzavar, az ítélőképesség hanyatlása és a személyiség megváltozása. Mindehhez gyakran járul még depresszió, téveszmék és az önellátó képesség romlása. Még ijesztőbbé teszi a kórt, hogy egy progresszív betegségről van szó, így a tünetei az idő előrehaladtával rosszabbodni fognak. Fontos azonban kijelenteni: odafigyeléssel és néhány egyszerű lépéssel könnyen csökkenthetjük a betegség kialakulásának kockázatát.

Képünk illusztráció. Fotó: Unsplash.com

Dr. Susan Mitchell, aki a brit Alzheimer's Research vezetője, a Mirrornak adott nyilatkozatában elárulta, az apró lépések is sokat számítanak: ilyen például a rövid, de rendszeres testmozgás beiktatása is. Brit kutatók szerint - akiket már régóta foglalkoztat az a kérdés, miként lehetne hatékonyabban megelőzni a demenciát - ami jó a szívnek, az jó az agynak is, és itt jön képbe a mozgás. Ez alatt nem arra kell gondolni, hogy naponta több órányi kőkemény edzésre van szükség a tornateremben: bőven elegendő az is, ha naponta csak egy kicsit átmozgatja az ember a testét, olyan hétköznapi tevékenységek során, mint amilyen a kertészkedés, a házimunka, vagy a séta.

A mozgás jót tesz a mentális egészségnek, így az agy egészségéhez is hozzájárul

- mondta el dr. Mitchell, aki heti körülbelül 150 perc fizikai aktivitást javasol.

Könnyítsd meg a dolgot azzal, hogy olyan mozgást űzöl, amit szeretsz, így ez arra sarkall majd, hogy még több testedzést végezz!

- tette még hozzá a doktornő. Így tehát, ha naponta csak pár percet szánunk arra, hogy felálljunk és megmozgassuk elgémberedett tagjainkat, már sokat teszünk a demencia megelőzéséért!