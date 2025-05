"Elfogadtam, hogy gyógyíthatatlan beteg vagyok, de sohasem adom fel" – Enikő és testvérei ugyanazzal a gyilkos kórral néznek farkasszemet

Emyt nagyon szeretem, de ő nem él velünk, mert az állapota olyan előrehaladott, hogy már nem tud magáról egyedül gondoskodni. Megvisel minket a betegség, és nagyon rossz, hogy a tesóm nincs velünk, ezért rosszul érzem magam. Mentünk és megleptük. Megnyugtattam, hogy neki van a legjobb szobája és ne legyen szomorú, és pillangós párnahuzatot is vettem neki, mert imádja a pillangót és a napraforgót. Matricát is kapott, amit az ágyára úgy raktam neki hogy állandóan lássa. Most nem sírtam.