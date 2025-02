Telefonos nyomkövetés: ezek a legjobb appok

1. A kézenfekvő megoldás

A Google Térkép minden telefonon gyárilag megtalálható, ezen keresztül bekapcsolhatjuk a nyomkövetőt. Csupán meg kell nyitni a felületet, rámenni a profilunkra, azon belül a helymeghatározásra, hogy elindíthassuk a beépített funkciót. Ezután adjuk hozzá a kapcsolatainkat a listához, és a másik engedélyével máris láthatjuk egymás tartózkodási helyét.

2. Közösségek kedvence

Népszerű helykövető alkalmazás a Find My Friends is, ami a baráti társaságok körében népszerű. Láthatjuk egymást a térképen, elmenthetjük a kedvenc, gyakran látogatott lokációinkat, és ha kérünk értesítést, azt is tudhatjuk, mikor indul el a másik valahonnan, vagy érkezik meg valahová. Távkapcsolatban élő pároknak is hasznos lehet.

3. Családokra szabva

A Life360 egy díjmentes családi rendszer, ami értesítést küld, amikor egy családtagunk megérkezett az adott célállomásra. Jól jöhet akkor is, ha valaki a famíliából elutazik egy másik országba. Ilyenkor szintén jelzi az app, amikor a szerettünk odaért. Az alkalmazás megjegyzi az egyes útvonalakat, így akár vissza is nézhetjük a történeteket.

4. Letöltés sem kell

A Glympse alkalmazás lekéri a célszemély készülékének GPS információit, és már láthatjuk is, merre jár a családtagunk. A nyomkövető nem folyamatos, ideiglenes adatot nyújt. Nem is kell, hogy a „keresett” személy rendelkezzen ilyen appal, elég, ha megnyitja a „követő” által küldött emailt vagy SMS-t, és a benne található hivatkozást.

5. Apróságok nyomában

A Find My Kids a gyerekek nyomon követésére szolgál, amivel a szülők láthatják a kicsik aktuális helyzetét és tevékenységét. Az app értesítést küld a mozgásokról, és szól a gyerek mobiljának alacsony töltöttségi szintjéről. Ha lenémította a telefonját, hangos csörgést idézhetünk elő, de belehallgathatunk a környezeti zajokba is, ha nem érjük el. Utóbbi extra funkciók előfizetés keretében érhetők el. A gyerekek készülékére a Pingo alkalmazáspárt kell telepíteni.

6. A família kedvéért

Szintén a családokra alakított app a FamilyGo. Itt is láthatjuk szeretteink aktuális elhelyezkedését, de nem szükséges hozzá regisztrálni. A családtagok egy egyedi, időkorlátos kóddal tudnak becsatlakozni a közös csoportba. Megjelölhetünk kedvenc helyszíneket, kérhetünk értesítést bizonyos helyek elhagyásáról és a megérkezésről, csetelhetünk, videózhatunk belső felületen, és láthatjuk egymás akkumulátorszintjét. 7 napig használható díjmentesen.