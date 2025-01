3 csillagjegy életét alaposan megkavarja a szerdai Újhold

Az asztrológiában a holdciklus mindig kiemelt szerepet kap: az Újhold mindig valaminek a kezdetét jelöli, a megújulást, az átalakulást, míg a Telihold az Újholdkor megindult folyamatok beteljesedését, az átalakulások beérését szimbolizálja. Épp ezért aligha meglepő, hogy horoszkópunktól függetlenül mindannyian tapasztalhatunk valamiféle változást január 29-tűl, az idei év első Újholdjától kezdődően magunkon, az életünkön, ugyanakkor kétségtelen, hogy három csillagjegy élete jobban felbolydul, mint másoké – persze a lehető legjobb értelemben. Hogy kik is ők? Eláruljuk!

Ezekre a csillagjegyekre lesz a legnagyobb hatással a január 29-ei Újhold

Ikrek

A Vízöntő hava tudásvággyal tölt el: új információkra, új ismeretekre, új tapasztalatokra vágysz, ennek köszönhetően pedig olyan elánnal veted bele magad a céljaid elérésébe, mint talán még soha. Öleld magadhoz személyiséged kalandvágyóbb oldalát, és bízz magadban! Ebben nem csak az Újhold, de a jegyedben tartózkodó Jupiter is segít: a szerencse bolygója olyan ajtókat nyithat meg előtted, amikre nem is számítottál korábban. Ha most kockáztatsz is, biztos letesz benne, hogy bejönnek a számításaid.