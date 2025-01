Sihell Ferryvel és feleségével számolatlanul történtek a jó dolgok 2024-ben, de a vége küzdelmesre sikeredett. A népszerű énekes és Viki számára sok-sok éve nagyon fontos az elesettek, főként a rászoruló, árva gyermekek és az idősek támogatása, így 2024-ben is rengeteg energiát és erőforrást fordítottak jótékony célra. Közben pedig lélekben és fizikálisan is készültek az El Camino zarándoklatra, aminek neki is vágtak november elején. Mindketten hatalmasat küzdöttek, hiszen az időjárás nem volt épp kedvező, Ferry pedig egy ponton az eszméletét is elvesztette. Eleinte mindketten azt hitték, hogy az énekes-dalszerző a korábban átvészelt tüdőgyulladásába esett vissza, de hazatérve kiderült, hogy a baj jóval nagyobb. Sihell Ferry ugyanis elkapta a szamárköhögést, aminek nem csak kínzóak, de életveszélyesek is a fulladásos, köhögőrohamokkal járó tünetei. Ferry most a Borsnak mesélte el, milyen tanulságokat volt le mindabból, ami 2024-ben történt velük.

Sihell Ferry betegen is végigment az El Caminón (Fotó: Facebook)

Sihell Ferry és felesége idén az idősek felé is fordultak

– A végét leszámítva, nagyon jó kis évünk volt. Tavaly megfogadtuk Vikivel, hogy a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy mindabból, amit a Jóistentől kapunk, tovább adjunk valamit a kevésbé szerencséseknek.

Viki például egy gyermektábort szervezett és csodálatos, önfeledt napokat töltöttünk el jó néhány rászoruló, nehéz sorsú gyermek társaságában.

Ugyanakkor az idősek felé is fordultunk. Rendszeresen járunk egy vidéki kórházba, ahol igyekszünk egy pici örömet csempészni az ott ápolt idős emberek napjaiba. Sokak számára az már az utolsó állomás… – komorodott el Sihell Ferri, aki hozzátette, azt tapasztalja, hogy az idősek gyakorta jobban várják őt és a dalait, mint az ebédet.

Sihell Ferryék számára sok tanulságot tartogatott a 2024-es év (Fotó: Facebook)

Sihell Ferry: „2025-ben száraz évet tartunk...”

Sihhel Ferry köszöni szépen, már sokkal jobban van, de a hangján még hallani, hogy nagyon nehéz heteken van túl. – Való igaz, hogy akadt ebben az évben néhány nagyon rossz dolog is. Különös tekintettel az egészségi állapotomra. Kicsit azt éreztem, mintha fentről a fejemre koppintottak volna. Lassítani ugyanakkor nem szeretnénk, de pár dolog átértékelődött bennem és Vikiben is. A jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk az egészségünk megóvására, legyen szó mozgásról, vagy az egészségtudatos táplálkozásról – fogalmazott az énekes, aki feleségével együtt lapunknak tett egy újévi fogadalmat. – Tíz évvel ezelőtt, mindketten letettük a cigit és most még egy fontos lépést teszünk az egészségünk érdekében. 2025-ben száraz évet tartunk, ami a száraz életünk kezdete is lesz egyben. Persze sosem volt gondunk az alkohollal, így ezt a fogadalmunkat nem lesz nehéz betartani. Ugyan az is igaz, hogy egy-egy bulin megkínálnak minket ezzel-azzal, és úgy tartják, hogy nem szabad megsérteni a házigazdát, de mi most megtanulunk nemet mondani és nem csak a feles pálinkára.

Hiszen ha valamit megtanítottak nekünk a mögöttünk álló évtizedek, akkor az az, hogy mennyi mindenre és mennyi mindenkire nincs szükségünk az életben

– jelentett ki határozottan Sihell Ferry.